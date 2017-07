Asisten a las primeras 14 familias carreras de la ciudad

La Secretaría de Desarrollo Social y la Cooperadora Asistencial de la Capital realizaron acciones de acompañamiento social dirigidas a las familias carreras. Estas actividades forman parte del Plan de Reconversión Integral de la Familia Carrera que lleva adelante la gestión del intendente Gustavo Sáenz.

Las trabajadoras sociales visitaron a las familias carreras de los barrios de Solís Pizarro, Progreso, Justicia y Parque La Vega. La asistencia llegó a las primeras 14 familias que, luego de ser censadas, aceptaron la entrega de colchones, cuchetas, camas, frazadas y zapatillas.

“Me están ayudando con muchas cosas, antes no nos ayudaban. Yo accedo porque tengo 6 hijos y quiero salir adelante. En la calle me insultan y no quiero este futuro para mi familia. Acepto el plan de reconversión porque es una oportunidad que no quiero dejar pasar. Sería bueno que todos mis compañeros acepten porque es positivo”, dijo Juan José Vásquez, quien desde hace más de 6 años se desempeñaba como carrero.

La secretaria de Desarrollo Social, Guadalupe Colque, destacó el trabajo conjunto de las reparticiones que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos. “Estamos trabajando en los trámites para que los niños puedan tener el documento y puedan ingresar al sistema de alfabetización”, concluyó.