Desde el PO desconfían del Plan de reconversión para los carreros y piden conocer los números

H7 - FM Noticias 88.1/ La concejal capitalina por el Partido Obrero y pre candidata a renovar su banca por el Frente de Izquierda, Cristina Foffani adelantó que en cuanto retomen las sesiones ordinarias solicitarán la presentación de “los números de la plata que (Sáenz) dice haber conseguido en la Nación, cómo va a ser distribuida y la cantidad de personas que ha sido censada”. Foffani desconfía de la implementación del Plan de reconversión de la familia carrera.

“Los números que aparecen en los medios, que es que consiguió 4 millones y medio, parecen pobres por referencia al mínimo necesario”, sostuvo la edil al precisar que cada motocarga que se entregará tiene un costo de alrededor de 30 mil pesos. “Además, va a necesitar de ese fondo para sostener la capacitación y subsidiar a aquellos que van a cambiar de actividad”, agregó.

Frente a este contexto, aseveró que “este Intendente es poco creíble”, y subrayó: “Consideramos que ya se tendría que haber aplicado la ordenanza 14070, en vigencia desde el año 2.010”. “Para los trabajadores fleteros con tracción a sangre, ya es sospechable cualquier cosa que se diga a través de los medios, y con más razón si no se los convoca para presentarles los números”, añadió.

“Una primera apreciación muestra que la forma en la que distribuye los fondos este Intendente”, continuó Foffani al remarcar que “para Agrotécnica, este Intendente estaba dispuesto a poner 24 millones de pesos del erario público para comprar una membrana que estaba obligada a comprar la empresa”. “Para la empresa tenía ese dinero y para los carreros solamente va a disponer de 4 millones y medio que desde ya es totalmente exiguo”, reclamó.

Y continuó: “La Municipalidad se tiene que hacer cargo, va a tener que no solamente disponer de fondos sino de un plan para que estos trabajadores puedan realizar una actividad económica que les permita subsistir, sino van a volver a esta actividad porque el caballo nada más necesita mantenimiento de pastaje y agua, y un motocarro tiene trabajo de mantenimiento, gasoil, mecánica. Todo eso tiene que ser discutido y los trabajadores tendrán que decidir si aceptan”.

Por otra parte, observó: “Una de las cosas que me está haciendo ruido es que no les cobrarían si prestan servicio para la Municipalidad. Si no les van a cobrar quiere decir que ese servicio es gratuito, pero entonces ¿cómo van a hacer para resolver el pan diario si van a trabajar gratuitamente?”.