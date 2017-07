Marcos Urtubey finalizó 7mo en el Top Race Series

Marcos arrancó el fin de semana con las tandas de entrenamientos del día viernes. Continuó el sábado con la clasificación que lo ubicó sexto en la Qualy 1 (Q1), con un registro de tiempo de (01:53.211), lo que le propició largar la 2da serie, finalizando la misma en el 4to puesto.

En la final del domingo, Urtubey largó séptimo e hizo una carrera lógica, donde buscó no cometer errores y no gastar tanto el auto al principio, ya que fue una final larga.







Si bien Marcos no pudo superar autos como nos tiene acostumbrados, tuvo un buen arranque en este segundo semestre del año, ya que logró mantener un buen ritmo de carrera sobre el final y sumó puntos que sin dudas son importantes. A más de eso el balance general del fin de semana fue positivo, teniendo en cuenta, que logró meterse en el grupo de los más rápidos y eso hará que las fechas venideras, pueda seguir superándose y mejorando sus resultados en pista.

Al respecto de la competencia final del domingo mencionó: “Fue raro para mí y para todos los que me rodean, largar una final y no adelantar puestos, pero la realidad es que ya estamos en el grupo de los más rápidos y eso hace que estemos girando a su ritmo, por eso, es que ahora, toca pelear en pista con este grupo importante, toca ser competitivo arriba y ser perseverante para ir progresando y cumpliendo objetivos. La verdad esto me dejó contento porque pude terminar la carrera y sumar puntos durante el fin de semana.”

Finalmente, sobre el fin de semana de competencia Marcos Urtubey comentó: “Pienso que el resultado es súper positivo, ya que pudimos terminar dentro de los diez primeros, sumamos puntos en la serie y en la final, a diferencia de los que están delante mio que no pudieron sumar.

"Estimo que para la fecha que viene voy a poder estar en el “Grupo A” y eso me favorecera bastante a la hora de clasificar. Así es que hay que mantenerse tranquilos, seguir entrenando y aprendiendo de está competitiva categoría. ”. Y concluyó agradeciendo a toda la gente de Salta y Jujuy, quienes lo acompañan siempre que sale a la pista. Pero fundamentalmente a sus sponsors quienes lo apoyan en este proyecto deportivo, para permitirle hacer lo que tanto disfruta, de manera especial mencionó a los señores María y Héctor Martínez Sosa.

Con este resultado Marcos Urtubey, se ubica décimo segundo en el campeonato con 28 unidades.

La próxima fecha será el 20 de Agosto en el Autódromo de Rosario, provincia de Santa Fe.