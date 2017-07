Es adicto, tiene 14 años y violó a su hermana de 11

El hecho, dramático por cierto, no hace más que revelar el flagelo de la droga en los adolescente. En este caso, el joven de 14 años ya se hallaba bajo tratamiento cuando ocurrió el ataque sexual a su hermanita, quien era la más allegada al menor.





La madre tomó conocimiento de lo sucedido a partir de un llamado que recibió de directivos de la escuela, Brigadier General Alvarez de Arenales, a donde concurre su hija de 11 años, quien en el horario entre dos clases estalló en llantos y le contó el abuso sexual sufrido a la psicopedagoga del establecimiento.





“En mi casa, mi hermano se droga mucho, me molesta, me pega, me quiero ir de mi casa”, expresó la menor en charla con la profesional de la escuela, quien luego de seguir con una asistencia más profunda pudo informar que también fue víctima de abuso sexual por parte del acusado.





“El me violó y nunca se lo dije a nadie”, agregó la menor, quien quedó bajo el resguardo de las autoridades de la escuela, quienes al llegar al establecimiento la madre, la pusieron al tanto de la dramática situación aludida por su hija, según pudo conocer InformateSalta.





En esas circunstancias, la madre, quien vive junto a su pareja y a otros hijos, también adolescentes, en barrio San Silvestre, reveló que su hijo de 14 años se encuentra bajo tratamiento por su adicción al pegamento, aunque desconocía que también era adicto a otras drogas.





La mujer sostuvo que el chico fue expulsado de otros colegios por su mal comportamiento, como así también que recibe tratamiento sin internación en un organismo del estado. Agregó que la situación la sorprendió, ya que la menor que relató el abuso era la que mejor se llevaba con el adolescente.





Sin ocultar nada, la madre junto a los directivos de la escuela realizaron la denuncia del caso, circunstancias en que la progenitora solicitó que se hagan los estudios médicos y que su hija de 11 años reciba las medidas de protección, como así también el tratamiento correspondiente para evitar un mayor daño psicológico.