Cosas de brujas: Algo inesperado pasó mientras Moria hablaba

En diciembre de 2015 Moria Casán quedó detenida en Paraguay, acusada del robo de un collar. Después de pasar nueve días tras las rejas, la diva argentina fue liberada por la Justicia. En Almorzando con Mirtha Legrand, Moria reveló por primera vez detalles de esa noche, en la que fue señalada como autora de un supuesto delito que jamás se demostró.



“Estaba en la Conmebol, un día antes de hacer el show, y mientras me estaba maquillando tuve una sensación extraña cuando me probaron el collar, como un frío en el cuerpo, yo soy predictiva”, aseguró la One.



Mientras compartía detalles del episodio que le provocó un dolor de cabeza, las luces del estudio se apagaron de manera repentina. “Uh, se apagaron las luces, que bruja que soy”, disparó la jurado del Bailando.



No creemos en brujas, pero que las hay, las hay. ¿O no Moria?



Además, durante el almuerzo con Mirtha, la "One" lanzó una de sus frases sin filtro sobre la "obsesion" que los políticos tienen con Cristina Kirchner: "Yo creo que todo el mundo tiene una obsesión con esa mujer, con Cristina. ¿Por qué la nombran tanto todo el tiempo? Si quieren terminar con la grieta, viven obsesionados con ella, tienen un TOC. Yo creo que muchos hombres gustan de ella. Entre los políticos que dicen que la odian me parece que bien se darían una buena revolcada con ella", aseguró.