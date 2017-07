Chocó el intendente de Vaqueros: “Fue una desgracia con suerte”

El intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, quien viajaba junto a sus dos hijas en su vehículo particular con destino a la ciudad de Córdoba, sufrió un accidente en Ruta Nacional 9, en inmediaciones a Cabeza de Buey.







Moreno, en diálogo con FM 89.9, explicó que circulaba por mano izquierda cuando de repente un automóvil Renault 12 que se desplazaba por la derecha se cruzó de carril para entrar a Cabeza de Buey. “Dobló por la izquierda para entrar al pueblo, yo frené y le dí en la parte trasera”, explicó.



No obstante, detalló que no hubo lesionados. “La verdad que fue un accidente con mucha suerte porque no hubo heridos graves, fue un susto, lo importante es que estamos todos fuera de peligro, no hay lesionados graves”, dijo.

Por último, sostuvo que el auto quedó inutilizable. “No se puede andar en el vehículo, todo el frente izquierdo tiene un golpe importante, el capot voló, saltaron los airbag, los autos cada vez vienen más frágiles, así que bueno tendremos que hacerlo ver. Fue una desgracia con suerte, valoramos más la vida que la parte económica”.