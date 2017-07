Carlos Yarade: “La gente pide que Godoy no siga más”

Carlos Yarade, precandidato a diputado provincial de la lista “Hacia un futuro mejor”, cuestionó al dirigente justicialista, Manuel Santiago Godoy, al acusarlo de ostentar “un cargo vitalicio”.

Yarade sostuvo que en su recorrido de campaña, la gente le manifestó que quieren que “Godoy no siga más, que no siga siendo el presidente de la Cámara de Diputados”. Recordó que desde hace 18 años que está como diputado y hace 14 que es presidente. “Si él gana esta interna van a ser 22 los años que está. Se tienen que terminar los cargos vitalicios”, dijo.

El dirigente aseguró que en el Partido Justicialista “muchos no tenemos lugar. Quisimos poner un escritorio de nuestra agrupación en la sede del PJ y no nos dejaron. Nos dijeron que solo podía estar la gente que responde a Manuel Santiago Godoy. Está privatizando el partido y eso se tiene que terminar”.

Y agregó: “El peronismo entró en una atomización total. El presidente de la Comisión de Acción Política se mueve como si el PJ estuviese privatizado. Cuando yo participaba del partido teníamos escuela de formación, teníamos una fuerte presencia de la juventud. Hoy solo está un grupo de mujeres, no hay conducción”.

Carlos Yarade dijo que espera que el año próximo, cuando no haya elecciones, se avance con la reforma política y se plantee una alternancia “como pasa en todos los países del mundo. Hay gente que tiene que trabajar de otra actividad que no sea la política”.



Responsabilidad ciudadana



El dirigente de “Hacia un futuro mejor” que conduce y lleva a Sonia Escudero como precandidata a Diputada Nacional, le pidió a los vecinos de Salta “que tengan la responsabilidad ciudadana de no votarlo a Godoy para que por lo menos haya gente nueva y cualquier diputado pueda asumir la conducción de Diputados”.

El precandidato a diputado señaló que “no se sabe muy bien qué es lo que pasa con los números de la Cámara. Godoy dice que se manda todo a la Auditoría pero allí hay gente designada y propuesta por el mismo Godoy. Y en la mayoría de los casos son ex diputados que dicen que está todo bien. Todo con salvedades, pero todo bien. Es momento de llevar transparencia a la Cámara, tal como lo pide Juan Manuel Urtubey y todos los ciudadanos de Salta”.

Yarade resaltó que la reforma política será una de sus banderas si es que llega a la Cámara baja provincial. “Pretendemos que los concejales tengan cuatro años para que acompañen la gestión del intendente. Hay que tener en cuenta que casi siempre, en las elecciones intermedias, los oficialismos pierden porque la principal figura del espacio no participa. También hay que avanzar para que no haya cargos vitalicios en el Poder Legislativo como tampoco en el Ejecutivo”, manifestó.

Por último, destacó: “La gente tiene muchas preocupaciones, no le alcanza la plata, le preocupa la inseguridad y le preocupa a violencia de género y, por sobre todo, la falta de trabajo. Nosotros tenemos propuestas y por eso queremos llegar a la Cámara de Diputados”.