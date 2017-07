Incendios en Corralito: Defensa Civil busca a puesteros afectados

De acuerdo a un informe de El Tribuno, desde la lejanía se pudo observar las dimensiones de los focos que se extienden al oeste en la zona de Corralito hacia adentro en parajes tan distantes como El Rodeo y El Manzano.

Hasta allí partió el domingo por la tarde un grupo de rescatistas con la misión de ayudar a puesteros de la zona que estarían siendo afectados por los incendios, algo que hasta anoche no se había podido comprobar.

Una comisión integrada por 10 personas, entre policías, bomberos especializados y baquianos, salieron desde Campo Quijano con rumbo a Corralito y desde allí a parajes más alejados a los que solo se accede a lomo de mula.

Según la información con la que contaban los rescatistas a través de comunicaciones con familiares de los puesteros, que la zona más crítica sería El Manzano y el Rodeo y un paraje conocido como Tajamar, donde estaría el puesto de la gente que necesita la ayuda.







Así lo relató el director de Defensa Civil, Ernesto Flores, quien junto a funcionarios provinciales y municipales se encontraba ayer al mediodía coordinando las tareas de rescate. Se trataría de al menos 6 personas, entre ellas una anciana imposibilitada de movilizarse. Esta mujer se encuentra en el puesto Tajamar, uno de los últimos antes de la zona de alta montaña.

A través de comunicaciones con familiares y pobladores cercanos al lugar se advirtió, en las últimas horas, que el fuego estaría bajando de las zonas más altas por lo que se hace imperioso llegar al lugar.

egún relató Flores, a la zona se accede por Corralito y luego hacia la escuela de El Cruce. Desde allí hacia el oeste son 8 horas a lomo de mula.

Los rescatistas partieron con víveres y el apoyo de teléfonos satelitales y por lo pronto se descartó el uso de las aeronaves por lo dificultoso del lugar. Se trata de parajes ubicados a más de 3 mil metros de altura. Indicó que en las últimas horas hicieron vuelos de observación pero con muy poca visibilidad por las nubes y el humo.

Incendios forestales. Equipo de Defensa de Civil

"Estuvimos en Rosario de Lerma, hablamos con los policías que fueron a ver hasta dónde llegaban con vehículo. De allí hay más de 8 horas a pie hasta donde hay gente y el fuego estaría mucho más arriba. También nos entrevistamos con familiares de personas que están allá, que se comunicaron y estaban bien, aunque preocupados por el ganado". b sostuvo que también están coordinando acciones con el docente de El Manzano.

"Realizamos otro vuelo de observación con un avión del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que vino ante nuestro llamado y se tuvo mejor visibilidad. .El fuego se mantiene activo y avanza en forma muy lenta por pastizales de altura y bajando por un par de quebradas, con lo que se identificaron tres frentes. No se observaron puestos ni animales cercanos al fuego. Los especialistas consideraron que no es viable combatir las llamas con aviones hidrantes, ya que no pueden operar en esa geografía y condiciones.







Ante la duda de qué es lo que sucede en la parte baja de las profundas quebradas de la zona y al no saber si hay riesgo de viviendas, se decidió enviar a la comisión y evaluar la posibilidad de acceso a alguna quebrada mediante el helicóptero.