Posible embarazo de una nena de 9 años en San Juan tras ser abusada

La madre de la niña denunció ante la Justicia que su hija fue abusada por su tío y que está esperando un bebé. Los médicos no han podido confirmar la gestación. Estudian si correspondería el aborto.

La mamá de una nena de 9 años está totalmente segura de que su hija está embarazada. A pesar de que el hecho no está confirmado por la Justicia todavía, ella sostiene que el tío político de la nena, Carlos Javier Pasten, de 39 años, abusó de ella.

Existe una denuncia penal contra el tío de 39 años.

Según la legislación vigente, la vida de la nena debe correr peligro para poder practicarle un aborto. Al respecto, el fiscal Roberto Mallea informó a diario Tiempo de San Juan que "no sabemos oficialmente si la menor está embarazada. De practicarse un aborto terapéutico, será porque corra riesgo la vida de la madre. Eso es lo que está legalizado".

Por su parte, el juez Benito Ortiz, que lleva la causa en el Primer Juzgado de Instrucción, aseguró: "Es apresurado hablar del tema. Yo no estoy notificado de un embarazo por parte de los médicos. En el caso de que esté embarazada habrá que ver porque no conozco jurisprudencia de un caso de una persona no discapacitada a la que se le autorice un aborto judicialmente".

San Juan no está adherida al Protocolo de aborto.

Todas las fuentes judiciales del caso tienen como único resorte para eventualmente ordenar un aborto el inciso 1° del artículo 86 del Código Penal Argentino, el cual lo autoriza "si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios".

Pero al Jurisprudencia Nacional, marca que los médicos pueden practicar un aborto terapéutico cuando es producto de una violación. Esta norma se determinó el 13 de marzo de 2012.

"Los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos, debiendo practicarlos requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima, o de su representante legal, en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación", resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De comprobarse el embarazo de la nena, su madre quiere que le practiquen el aborto.

El caso de esta nena es claramente una violación ya que con tan solo 9 años, la pequeña no puede consentir una relación sexual. Pero la provincia de San Juan nunca adhirió al protocolo nacional para que los médicos sepan cómo proceder para practicar un aborto terapéutico. Más considerando que está siendo atendida en el hospital público Guillermo Rawson.