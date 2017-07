“Siempre hemos sido respetuosos de la justicia”

Así lo aseguró Sergio “Topo” Ramos, ex jefe comunal de Rosario de Lerma, tras ser sobreseído en la causa de los intendentes. Además se refirió a su precandidatura como Senador.

Tras ser sobreseído en la causa de los intendentes, Sergio “Topo” Ramos, ex jefe comunal de Rosario de Lerma y actual precandidato a Senador, en diálogo con InformateSalta, se mostró tranquilo y aseguró que "siempre fue respetuoso de la justicia y se ajustó a derecho".

Sobre la denuncia por peculado, acusación penal que formalizó Ignacio Jarsún, evitó dar una opinión al respecto y le apuntó a su sucesor en el cargo, a quien acusó de judicilizar la política. “Cuando empezamos a marcar las cosas que pasaban en Rosario de Lerma, se profundizaron las denuncias”, dijo.

Además se quejó por la falta de control por parte del Concejo Deliberante. “Levantan la mano a conveniencia nada más, ingresó en este último tiempo muchísimo dinero al municipio que no se ve reflejado en la comunidad, hay una gran conflictividad social dentro de nuestra comunidad producto de la falta de trabajo”, sostuvo.

Por otro lado, se refirió a su precandidatura como Senador. “Yo me quedé a vivir en Rosario, comparto la vivencia de la gente todo el día y veo los sufrimientos, es lo que me ha llevado a tomar la decisión de salir, ellos prometieron mucho pero no cumplieron nada”, expresó.

Finalmente, aseguró que no será un senador que se pase en la Legislatura, sino por el contrario, un legislador que esté permanentemente en la calle. "La gente está sufriendo mucho", finalizó.