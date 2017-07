Tras sufrir la sustracción y destrucción de al menos cien carteles, Héctor Chibán, precandidato a diputado provincial por la lista “El Nuevo Camino” de la Unión Cívica Radical, ante las cámaras de InformateSalta, se mostró dolido por la situación.

En ese marco, aseguró que este tipo de actos vandálicos son una ofensa a la democracia y a la posibilidad de disentir y aceptar el disenso como sustento del sistema democrático, a la vez que remarcó que también los afecta desde lo económico. “Esta campaña la he afrontado con mis ahorros y hasta pidiendo un crédito bancario”, dijo.

No obstante, sostuvo que no le sorprende la campaña sucia de algunos. “También en la campaña del 2015 a Miguel Nanni le pasó algo muy parecido, pero uno siempre, en su interior, espera que las cosas mejoren, evidentemente, no es así”, señaló.

Por último, se mostró esperanzado en avanzar hacia una sociedad más culta, solidaria y generosa. “Lamento profundamente los valores que dejamos entrever a nuestro hijos, son bastantes denigrantes, pero creo que es posible vivir en paz y que respetemos al otro”, finalizó.