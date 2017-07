Sube la inflación: En julio estará en torno al 2%

Los economistas coincidieron en que durante este mes se registró una aceleración en la suba de precios respecto a junio, fogoneada por los ajustes que autorizó el Gobierno en prepagas, taxis, naftas y cigarrillos, y en expensas y turismo.



Para Ganbriel Zelpo de Elypsis el índice para Capital y el conurbano dará 2,2% y estará explicado en mayor parte por los regulados que en la suba del tipo de cambio, que "no se había manifestado en junio pero en julio tuvo un pequeño impacto".



En tanto, Juan Balasini, del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala estimó una suba en torno al 2%. "Para llegar a esa cifra tiene que haber un componente importante de alimentos", que conforman más de un tercio del índice elaborado por el Indec.



Nicolás Zeolla, del Centro de Estudios Sociales y Económicos Scalabrini Ortiz, pronosticó que los precios se moverán entre 2,3% y 2,6%, con los alimentos a la cabeza y en donde la harina y el aceite serían los productos con mayor ajuste.



En ese sentido, los privados también señalan que la carne viene con importantes aumentos luego del salto en la cotización del dólar, que al igual que otros alimentos, sus precios tienden a subir cuando se mueve la divisa porque también se exportan.



"Es difícil medir el impacto del dólar porque depende desde qué fecha se tome como referencia. Los formadores de precios no remarcan todos los días", apuntó Zeolla.



Por su parte, Camilo Tiscornia de CyT Asesores, prevé un alza del 1,9% en su relevamiento y destacó que "todavía no parece que haya un efecto del tipo de cambio sino que tiene que ver más con los aumentos puntuales como las expensas, que el Indec computó en parte en junio".



Tiscornia evaluó que los incrementos autorizados por el Gobierno no están atados al valor del dólar, salvo los combustibles, en donde destacó que la divisa tiene un efecto acotado -es tan sólo uno de los tres componentes para el cálculo del precio junto con el petróleo y los biocombustibles-.



"Es difícil depurar el efecto del tipo de cambio"-añadió el consultor-"Si persiste en estos niveles o sigue subiendo, quizás lo observemos más adelante", advirtió.



"Los formadores de precios fijan una ganancia en dólares, y cuando aumenta la cotización, aumentan los precios, así funciona la economía argentina", remató Zeolla.