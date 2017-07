Para Falú, en Salta “se puede hacer riqueza si o si”

Edmundo Falú, precandidato a diputado nacional por el Frente Popular, aseguró que el “haría riqueza si o si” en Salta. “Somos exportadores de materias primas y con grandes tierras. Los minerales se los llevan. No tenemos una banda de desarrollo con créditos aptos para estimular a las pequeñas y grandes empresas. Hay que empezar a dar proyectos a cooperativos pequeños,” dijo a FM Noticias.

Además, agregó: “Es más fácil aceptar el destino que nos dan estos dirigentes. Peleo por esto, peleo con las herramientas más poderosas, pero el apoyo de la gente vale. No se necesitan más sabios, si no los más honestos, la gente más comprometida y la gente que va a hacer crecer día a día la provincia y en pequeña escala”.

En referencia a porqué decidió insertarse en la política, expresó: “Hay que meterse. La decadencia de la democracia es porque no se meten. Yo escucho criticar mucha gente, acusar fácilmente de ladrones a los candidatos, pero no hay participación popular y no hay ni siquiera la intención de la participación activa en los partidos políticos.”