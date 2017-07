Lizy mostró su pasaporte: ¿sabés cómo es su verdadero nombre?

Rojas Eduardo Luis. ¿Quién? Lizy Tagliani. Así figura todavía la actriz en el Registro Civil. Y esa circunstancia permitió una humorada con sus seguidores de las redes sociales. "Algo anda mal. Me dieron el pasaporte con foto mía y nombre de hombre. Ja, muy pronto un viaje para morir de risa", escribió en Twitter Lizy junto con una imagen de su documento, donde se lee su verdadero nombre: Rojas Eduardo Luis.



A pesar de que por ley podría cambiar su nombre en el Documento Nacional de Identidad por el de Lizy Tagliani, ella prefiere seguir con el que le puso su madre.



"No me lo hice porque no lo necesito, no me dan ganas. No me modifica, es una ley, no es que si lo hago marco precedentes y puedo ayudar a otras chicas. Capaz que si servía antes, lo hubiera hecho, ahora no veo por qué", le contó a Teleshow.



Además, dijo que no le molesta tener DNI de hombre y que no siente la necesidad de cambiarlo. Por otro lado, explicó también que le da "fiaca", ya que si modifica su nombre en el Registro Civil, también debería hacerlo en otros registros (como obra social, servicios y demás), lo cual implicaría un sinfín de trámites.



Mirá la publicación: