Pico Mónaco mostró todo, Pampita lo elogió y lo besó con pasión

Este martes por la noche, Pampita bailó en la pista de ShowMatch junto a Macarena Rinaldi y Hernán Piquín en la salsa de a tres. Pero la atracción del momento fue el novio de Carolina Ardohain, Pico Mónaco.

El ex tenista mostró su cuerpo y Pampita lo llenó de piropos. Luego, lo besó con pasión frente a todos.

Mónaco dudó al comienzo, pero tras la insistencia de su mujer, terminó aceptando. Pampita lo llenó de halagos. "¡Es una bomba, es una bomba!", repitió.

"Ese cuerpo hay que compartirlo", dijo Pampita en ShowMatch cuando Marcelo Tinelli le pidió a Pico Mónaco que se saque la remera y muestre el lomazo.

"Estamos disfrutando del noviazgo, no hay apuro. No sabemos qué va a pasar en el futuro, estamos sin presión, sin apuros. Vamos a nuestro tiempo, así funciona, con paciencia, amor. Veremos. No lo he pensado todavía", dijo ella sobre la posiblidad de casarse y tener hijos. "Supongo que sí porque Pico no tiene hijos. Si prospera la relación en el tiempo puede ser", comentó luego respecto a la maternidad.