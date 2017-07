“Quiero seguir trabajando por el desarrollo económico del norte provincial”

En un nuevo ciclo de videonoticias de InformateSalta, el precandidato a diputado provincial por el Frente Unidad y Renovación por Orán, Baltasar Lara Gros, quien busca renovar su banca en la cámara baja, manifestó su deseo de poder seguir trabajando por el norte de Salta.

“Hemos hecho un gran trabajo en estos últimos años, siempre abogamos por algunas leyes que hagan al desarrollo económico del norte provincial y para eso queremos seguir trabajando. Creemos que hay que mejorar los servicios y generar fuentes laborales, la gran deuda pendiente en el norte de país,” dijo.

En esta oportunidad, su compañera de lista es Gloria Seco, una reconocida periodista de ese departamento. “Creo que ella es una persona que conoce muchísimo la realidad y puede realizar una muy buena labor. Tiene muchísimas chances de entrar,” indicó.

El joven legislador aspira a seguir creciendo dentro del mundo de la política. “Si alguien me pregunta si quiero ser gobernador y le digo que no, le miento. Me encantaría que algún orananse pueda llegar a la gobernación, que haya ministros del norte salteño, pero para eso tenemos que formar líderes,” comentó.

Luego del conflicto con los bagayeros, Baltasar Lara Gros, detalló a InformateSalta que actualmente trabaja con un pequeño grupo de trabajadores en un modelo de negocio. “Es un pequeño trabajo testigo para ver si lo podemos replicar a todos los otros, que son aproximadamente mil personas. La frontera no tiene que ser un problema, debería ser una gran oportunidad de desarrollo económico y cultural para ambos país.”

Finalmente, en cuanto a las críticas hacia la gestión municipal por parte de su par Marcelo Astún, dijo que “Orán ha crecido muchísimo en los últimos 10 años, en desarrollo en ciertos aspectos que uno lo ve y se olvida como era hace 5 años atrás. Siempre es bueno tener un pequeño nivel de insatisfacción en cuanto a la situación actual y toda crítica debe ir acompañada de una solución.”