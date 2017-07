“Nos escapamos para que no nos peguen más”

Casi al borde de las lágrimas, Griselda Páez, mamá de Luciano, uno de los tres menores que escaparon del Hogar “Niño Jesús” y mantuvieron en vilo a la sociedad durante varios días, contó la amargura que vive desde el momento que la separaron de sus hijos.

La mujer relató que los niños fueron enviados a un hogar luego que le desvalijaran la pieza donde alquilaba en barrio Mosconi. “Mi hija de la desesperación fue y lo dejó en el hogar, porque ella es menor y no los puede tener, pero yo no estoy muerta, soy su madre, y me siento capacitada para tenerlos”, explicó.

Por su parte, Luciano reveló los malos tratos que sufren dentro del Hogar. “Un profesor malo un día me alzó hasta el techo, me metió en la ducha y me hizo ahogar, me obligan a limpiar los tres cuartos, los dos baños y el pasillo, y nos hacen refregar la ropa de los demás chicos”, dijo.

Con respecto a la fuga, confesó que planearon todo durante varios días. “Nos escapamos de la cancha. Hicimos el plan para salir de ese hogar para que no nos peguen. Tengo muchas ganas de estar con mi mamá”, contó.

El otro nene, en tanto, contó que llegó al hogar hace tres años debido a que su mamá y el marido le pegaban mucho. “Culpa de ellos me metieron a mi en ese hogar, y cuando voy a ver a mi papá, él me devuelve al hogar y no quiere que esté con él, yo quiero que me adopten”, expresó.

Por último, aseguró que lo único que le gustaría es tener una madre que lo trate bien. “Solo quiero una caricia, y que no me peguen”, finalizó.