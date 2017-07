Escalofriante vídeo muestra la figura fantasmal de una sirvienta que murió en el Siglo XVIII

Paranormal. En las redes sociales circula el video de un supuesto fantasma que fue filmado en el Palacio Tryon, ubicado en Carolina del Norte, Estados Unidos. Danielle Hyde (21) y Savanna Brown (23), son los jóvenes que tuvieron el extraño encuentro mientras visitaban en misterioso ligar supuestamente embrujado.

Según testigos, el fantasma se trataría de una mucama que trabajaba en el palacio en el siglo XVIII.

Ella habría sido víctima de un incendio que destruyó gran parte del lugar en 1798. Este inició “misteriosamente” en una bodega y posteriormente se extendió hasta arrasar con la mayoría del palacio.

Hyde y Brown se encontraban visitando el Palacio de Tryon cuando el joven comenzó a grabar algunas partes del palacio para subirlos a Snapchat. Sin embargo, el terror se apoderó de él cuando después de revisar una de las grabaciones, descubrió que había grabado la aterradora figura fantasmal de una mujer vestida de la época mientras caminaba por un corredor.

"El palacio es realmente conocido por estar embrujado, ocurrió un incendio en 1798 y creo que se inició donde los sirvientes solían vivir (…) Era como si estuviera allí. Aunque no podías verla, era como si estuviera fuera de lugar. Su silueta no era muy detallada, por ejemplo, no se puede distinguir el color de su pelo. Es difícil de decir, pero creo que era una mujer más joven y que llevaba lo que parecía un vestido de sirvienta y una canasta. Creo que debido a la edad del edificio y a su historia, se puede sentir una sensación extraña”, aseguró Hyde.

Tras descubrir al fantasma en su video de Snapchat, decidieron investigar sobre la historia del palacio. Tras averiguar todos lo ocurrido en el tétrico lugar, decidieron compartir su experiencia en redes sociales donde se desató una gran polémica entre escépticos y creyentes de los hechos paranormales.