Tres robos en una semana, se llevaron hasta los inodoros

En tan solo una semana, la Fundación Changuito Dios, un hogar de día que se dedica a cuidar y contener hijos de padres que deben salir a trabajar, en el barrio Juan Calchaquí, sufrió tres violentos robos. Los delincuentes ingresaron jueves, viernes y lunes pasado, destrozando y desvalijando todo a su paso. Cuatro salas del lugar quedaron inutilizables.

Al respecto, Víctor Tissera, su encargado, en diálogo con InformateSalta contó que se llevaron las puertas de entrada a las salas, los inodoros, los bidets, herramientas, material didáctico, ropa de los chicos y hasta los matafuegos.

“Vos estás acá al frente, los chicos vienen, ellos no tienen la culpa entonces vos tenes que seguir como que acá no pasa nada, se sigue, la procesión va por dentro. Yo fui por los desarmaderos y voy a seguir por las ferias, no puede ser que las cosas hayan desaparecido, que nadie haya visto nada, que no se encuentre las puertas, que no es una cosa tan chica como para que desaparezca, en algún lugar tiene que estar,” expresó.





Tras lo sucedido, casi la mitad de los niños que cuidan no pueden ser albergados hasta tanto se solucione la situación. “Nosotros teníamos 84 chicos y hemos bajado estos días a 40 porque no tenemos lugar, porque tenemos cuatro salas completamente destrozadas, se han llevado todo. Aparte no hay baños,” dijo.

Al parecer, los ladrones, según los comentarios de los vecinos, serían chicos jóvenes, adictos de la zona, los que lamentablemente aún no fueron encontrados ni identificados. Pese a las tres denuncias, la policía no actuó al respecto. “Nosotros veníamos haciendo denuncia una vez por mes, somos clientes fijos de la 10°, es lamentable,” expresó.