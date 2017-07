Si tenés que comprar remedios, ya no tendrás que estacionar en doble fila

La iniciativa elaborada por la concejal Virginia Cornejo (PRO), estipula además que, en el caso de las farmacias que se encuentren ubicadas en las zonas establecidas por la Ordenanza 12.170-Régimen de Estacionamiento Medido y Pago-, se regirán por su artículo 5°, el que determina la tarifa diferencial para reserva de espacios.

Cornejo, se refirió a la finalidad de la normativa, sosteniendo: “El parque automotor de la ciudad creció y no contamos con los estacionamientos necesarios. Esto configura un problema para quienes deben comprar algún medicamento de urgencia en una farmacia, por eso debemos destinar boxes a los servicios de la salud y ayudar a mejorar la calidad de vida de los salteños”.

En el articulado de la iniciativa se establece que los boxes estarán debidamente demarcados con pintura diferenciada con su correspondiente señalética horizontal y vertical, indicando el tiempo máximo permitido de estacionamiento. Se detalla que estas áreas serán coincidentes con el horario de funcionamiento normal de las farmacias y de los turnos que cumplan. Fijando que, cuando el comercio se encuentre cerrado, la zona delimitada se ajustará a los requerimientos del área en que se encuentre emplazada.

Al referirse al uso indebido de los boxes, la redacción fija que la sanción estará determinada por lo establecido en las normativas vigentes o las que se establecieran a partir de la promulgación de esta. Por último, se determina que en el caso de ser dificultosa la demarcación del espacio frente a las farmacias, la Autoridad de Aplicación dispondrá la delimitación del sitio más próximo.

Durante el tratamiento del Proyecto, la concejal Socorro Villamayor (Por Salta) adelantó su voto negativo. Argumentó al respecto: “Debemos realizar un análisis macro y no mirar una situación en particular. En este contexto se debe tener en cuenta la planificación del tránsito, la que busca descentralizar los autos particulares del centro para no continuar generando más congestión”. Por su parte, la concejal Lihué Figueroa (FPV) solicitó que las modificaciones se incluyan también en la Ordenanza 12.170-Régimen de Estacionamiento Medido y Pago.