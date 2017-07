Caprichos de Salta: Naranjas por mandarinas

Salta está lleno de caprichos salteños, todos ellos recorren cada uno de los rincones del centro de la ciudad para algunos de manera inadvertida y para otros no. No te pierdas la sexta entrega de la ficción de InformateSalta.

Las eventualidades no existen. Cuando se ingresa a un sistema de vínculos, determinado por una idea o una creencia, el destino es el resultado de elementales ecuaciones matemáticas; hay quienes llaman a esas ecuaciones, simplemente “sentido común” o “acuerdo tácito”. Bajando este razonamiento a tierra, digamos que: “De los chistes de abogados o de médicos sólo se ríen los abogados y los médicos”. Siendo más específicos y llanos, los ineptos y los ambiciosos se amontonan alrededor de los mismos candidatos políticos. Por eso, siempre pasan las mismas cosas. Las casualidades no existen y las coincidencias son las huellas de miles de pasos anteriores que van marcando un camino tan antiguo que, más que camino, es una costumbre construída por gestos recurrentes. Esos caminos son los sistemas que nos arrastran cuando no tomamos conciencia o no decidimos analíticamente.

Caminando por la Avenida Sarmiento, llegando a la esquina de la calle O´Higgins me encuentro con el Ciego Jorge. El hombre está charlando con el changuito que vende mandarinas en la calle. No queda bien decir que me ve venir, pero la realidad es que así es; eso sí, no hace ni medio ademán hasta que le dirijo la palabra para liberarlo de la tensión de “hacerse el boludo”. Sonríe cuando pronuncio su nombre y finge sorpresa.

-¡Jorge! ¡Es muy bonito encontrarlo sin buscarlo!

-Siryab, querido amigo ¡Que gusto verlo! Bueno… más bien, oírlo… jajajaja. Mire, justo me viene como poncho pa´l frío. Le presento a Martín. Acá, el chico, nos está presentando un caso que debemos solucionar. Un caso de injusticia. Hablá nene. El señor Siryab es nuestro secretario.

El jovencito es un sujeto delgadito, de ojos saltones, carita alargada; usa una polera verde y una gorra de beisbol del mismo color con la visera hacia atrás. En pocas palabras: un pequeño saltamontes. Me mira y, sin sonreír ni dudar, relata:

-Ha visto al tipo ese que se hace el cholo… el de la camioneta… el político.

-Es concejal –Subraya el ciego-

-Ese Culiao.

-La bronca no justifica la falta de respeto… no califique, chango. Ni en el acierto ni en el error ¿Está claro? -Interviene el invidente-

-Perdón, Don Jorge. El “incalificable” ese… me va debiendo trece bolsas de mandarinas… me dice que cuando cobre me va a pagar… pero parece que andan atrasados con los sueldos… o me está cagando.

-Bien, dejame arreglarlo. Vos te me quedas piola, ni hables del tema ¿Entendiste Martincito? Usted, Siryab, acompáñeme.

Cruzamos la calle y subimos a un taxi que está parado en la esquina del supermercado. Jorge sube adelante y yo, obviamente, atrás. El ciego le habla al conductor:

Che, gordo… haceme un favorcito pue… hablalo al Federico. Tengo que darle algunas instrucciones. El gordo llama y le pasa el celular a Jorge.

-¡Fede querido! Oíme, chango… necesito que llames al “cazador de mariposas” y le digas que a las 14.30 esté ahí. Ajá… si… como siempre…. Perfecto. Te mando un abrazo… que Dios te Bendiga. Chau, chau.

Jorge hace un silencio no muy espeso que se encarga de romper diciendo:

-¡Listo! Tenemos una hora y media ciega… y de eso… yo sé mucho. Vamos a pechar alguito que la panza gruñe como loco sin medicar.

Pasamos por la Granja y el griego nos arma un paquetito de sándwiches de miga, estacionamos en el parque San Martín y almorzamos. Minutos antes de las 14.30 horas, el gordo nos deja en la puerta de la Iglesia de San José. Entramos y nos metemos en el confesionario; los dos juntos, apretados como gusanos en la querencia. Un rato después, llega “el finquero sin finca”, se acomoda y golpea para avisar de su arribo. Se abre la cortina y…

-Padre ¿Me mandó a llamar? ¿Qué pasa?

-Escuchame pedazo de boludo ¿No te da vergüenza cagar a un pobre yutito?

-¡Jorge! ¿Qué ha pasao?

-Le debes trece bolsitas de mandarinas al Martincito, el changuito de Sarmiento y O´Higgins. No te hagas el opa o te chicoteo acá mismo. Una bolsita por cada apóstol y otra por Nuestro Señor Jesucristo… vergüenza debería darte.

-Mañana voy y le pago –dijo, afectado, el Concejal-

-¡Mañana ni aca! Me pagas a mí en este momento y me dejas para los intereses también.

-No se enoje Don Jorge… es que me cuelgo y me olvido…

- Decime… ¿No sabes que las mandarinas son sagradas? Las mandarinas fueron traídas por nuestros ancestros, los jázaros, desde Indochina, por la ruta de la seda, hasta Bizancio y de Bizancio hasta Franconia. ¡LAS MANDARINAS SON SAGRADAS! Tan sagradas como las granadas.

-Perdón.

-¡Perdón, las bolas! ¡Por no pagar las mandarinas… ahora vas a cosechar NARANJAS! Todas las naranjas amargas de todas las veredas de Salta.

Salimos de ahí, tengo la sensación de que no sé “naranja” de las mandarinas y la situación es una “granada”… Lo que sí comprendo, rápidamente, es que la jeta del concejal va a quedar ardida como si hubiese chupado limones. La ruta de las mandarinas tiene su re edición histórica en Salta, con sus conflictos financieros y sus negociaciones conciliadoras… todo es gracias a la habilidad de los mercaderes ancestrales…Los Radhanitas, los conocedores del camino… los que llevan y traen mandarinas dulces y castigan con naranjas amargas.