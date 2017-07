"Un médico me dijo que no va a soportar la operación y que no se puede salvar a todos"

Gabriela Obeid es una mujer comprometida y que ayuda semanalmente a gente en situación de calle. Conoce al detalle a Roque. Un médico del hospital le dijo que no tiene hígado, que no se puede operar y que tenía pacientes más importantes que atender. "Me largué a llorar, es un ser humano, que está sufriendo". Lee el conmovedor relato.