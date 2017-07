Caso De Vido: Para Olmedo, el único que perdió fue el pueblo

Luego de que el Congreso decidiera no expulsar al ex ministro, el diputado nacional Alfredo Olmedo apuntó contra sus pares que votaron a favor de su continuidad y acusó al macrismo de ser cómplice.

En referencia a la votación para expulsar a Julio De Vido de la Cámara de Diputados, que terminó en negativa, el diputado nacional por Salta, Alfredo Olmedo analizó que “en el Frente Para la Victoria defienden lo indefendible".

En ese marco, aseguró que el único que perdió fue el pueblo. "La gente no es tonta y se está dando cuenta que es todo mentira porque sus problemas son la inseguridad, la salud y la economía”, dijo.

Además, consideró que el macrismo es cómplice ya que ambos sectores, en definitiva, sabían que no contaban con los votos necesarios para que el ex ministro de Planificación Federal abandone el Parlamento.

Por último, sostuvo que la corrupción en este país viene de décadas. "Si la justicia es independiente, hay que exigirle que actúe rápidamente", finalizó.