La importancia de la actividad física

Las endorfinas, se relacionan generalmente con los estados de ánimo positivos. Cuando tu nivel de endorfina es alto, solemos vivir la vida con plenitud. Se generan, cuando comemos chocolate o comida picante, cuando practicamos sexo o realizamos alguna actividad física.

La actividad física es cualquier movimiento corporal que produzca un gasto de energía. O sea que se quemen calorías.

Tenemos que incorporar a nuestra rutina diaria de trabajo y hogar ejercicios. Si no estás acostumbrado a realizarlas lo más aconsejable es comenzar con algo sencillo y con asesoramiento.

No todo es ir al gimnasio. Hay muchas personas que el gimnasio las cansa o bien las aburre o simplemente porque les gusta más estar al aire libre. Podes organizar con amigos y salir en bicicleta, a caminar, rollers, bailar; lo que realices es más que suficiente para tener una vida activa y mejorar la salud.

Lo importante es comenzar, dar el primer paso y salir.

Tener una vida activa mejora nuestra salud y el bienestar a cualquier edad. Y nos ayuda a prevenir enfermedades o problemas de salud como aliviar el estrés, mejora la ansiedad y la depresión, controla nuestro peso corporal, reduce la presión arterial, previene enfermedades musculares y osteoporosis y reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes; entre otros.

Recuerden, si deciden realizar actividad física de manera regular, 3 veces por semana o todos los días; lo primero que deben hacer es visitar a su médico de cabecera porque es súper importante realiza todos los controles médicos necesarios que indiquen que nuestro cuerpo está en condiciones para realizar un esfuerzo al cual no está acostumbrado.

Al aire libre

Los días empiezan a ponerse lindos y las temperaturas agradables invitan a salir de casa, no escuchen a esa vocecita que dice “mejor quédate a ver películas y comer chocolates”, hay que anularla y salir. Treinta minutos con intensidad moderada; (intensidad moderada es cuando podemos conversar y mantener la actividad que estamos realizando al mismo tiempo). Si nos gusta escuchar buena música, es una buena oportunidad para caminar acompañados y lo más importante inhalar y exhalar profundamente.

Siempre podemos realizar algún tipo de actividad, si caminar no lo tienta y menos correr pueden buscar otras opciones, yoga, pilates, modeladora, streching y mucho más.

Hay opciones para todos los gustos, edades y presupuesto. Solo deben animarse a dar ese primer paso del: yo no puedo. Todos podemos, con mayor o menor esfuerzo o capacidades; pero todos podemos.

Creo que hay que arrancar y cuando se convierta en habito van a notar que esperan casi sin darse cuenta la hora de hacer actividades físicas; porque el cuerpo lo pide y tu cabeza también!

Les cambia la vida, los saca de la rutina, hacen nuevos amigos, piensan en otra cosa y fundamentalmente hacen algo por ustedes mismos.

En mi caso particular, realizo actividad 6 días de la semana, descanso solo un día y cuando por algún motivo un día no pude correr o ir al gym; estoy un poco de mal humor y el cuerpo empieza a doler; esto es real!!!. Me pasa seguido y se entender el lenguaje de mi cuerpo; cuando está cansado y necesita que pare un día o dos o bien cuando está necesitando esa adrenalina extra.

Recuerden también, que si se preparan para salir a realizar algún tipo de actividad, no abrigarse tanto porque el cuerpo en un ratito entra en calor, lleven una botellita de agua para hidratarse, gorra y protector solar!. Y si es posible el celular que quede en casa.

Eviten compararse con otros familiares o amigos cada uno hace lo que puede y tiene ganas de hacer, las cosas por obligación no tienen un buen fin. Y piensen que siempre es mejor hacer algo de ejercicio que nada.

Por: Florencia Zumaeta para InformateSalta