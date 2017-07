Candidatos del frente Oficialista, de campaña en los Valles

En la localidad de Cafayate, el gobernador Juan Manuel Urtubey, acompañado por el intendente local y cuatro de los precandidatos a diputado nacional del Frente Oficialista, destacó la importancia de las PASO y aseguró que la decisión del espacio es que sea la gente la que conforme la lista y decida el orden de los candidatos.

En ese marco, sostuvo que si bien el frente renueva una sola banca, el objetivo es mejorar la representación en los próximos comicios que se llevarán a cabo el 22 de octubre. “Estamos convencidos que somos el mejor equipo”, expresó convencido a InformateSalta.





Horas antes, en la localidad de Animaná, donde se llevó a cabo la entrega de viviendas, Sonia Escudero, ex Senadora Nacional, en diálogo con InformateSalta, explicó que es una campaña muy corta y muy difícil para quien no está instalado, pero se mostró entusiasmada por el cariño que recibe de la ciudadanía.







En la oportunidad, explicó que en general la gente pide trabajo y seguridad, a la vez que señaló que les preocupa el avance de las adicciones. “Me parece que un tema está ligado a otro, yo creo que es muy importante incluir a los jóvenes, a través del estudio, de la capacitación y del trabajo para evitar que sean presa fácil para las adicciones”, dijo.



Además señaló que hay que trabajar en el combate al narcotráfico y derogar – en una futura reforma constitucional – los fueros parlamentarios, que a su criterio forman parte de la corrupción estructural que hay en la Argentina.

Por su parte, Matías Posadas, actual diputado provincial, quien estuvo acompañado por Liliana Guitián, en diálogo con InformateSalta, aseguró que esperan un importante triunfo el 13 de agosto, sustentando en el trabajo, en el esfuerzo, la voluntad, y el acompañamiento de muchísimos salteños.

Desde la tierra del vino, Posadas aseguró que es necesario trabajar para que la vieja ley FONAVI sea actualizada y muchos de los recursos del plan federal de viviendas que hoy se administran discrecionalmente por el gobierno nacional puedan llegar de manera automática a la provincia de Salta.

También dijo que apuntará a resolver los reclamos de la gente, vinculados a la situación económica y la suba de los servicios públicos. “Queremos generar condiciones de empleo en nuestra provincia para generar desarrollo, en tanto y en cuanto logremos un esquema tributario diferente que dote de mayores recursos a las provincias”, sostuvo.

A su turno, Andrés Zottos, ex vicegobernador de Salta, ante los micrófonos de InformateSalta, aseguró que al igual que lo hizo siempre, continúa recorriendo la provincia y llevando sus propuestas a cada uno de los salteños. “Ustedes me conocen, conozco las necesidades de cada uno de los salteños, ningún cargo a mi me cambió, yo sigo siendo el mismo, con ayuda de ustedes estoy seguro que podemos mejorar las cosas”, dijo.

El actual senador por San Martín dijo que es necesario industrializar la materia prima ya que eso significará crear fuentes de trabajo genuino, y que siga siendo el Estado el principal generador de fuentes de trabajo. “La pobreza y la inseguridad se la combate con trabajo y sobre todas las cosas con educación", agregó.

Con respecto a los datos que se manejan, sostuvo que la mejor encuesta es el contacto con la gente. “Los números te pueden dar para arriba o para abajo, pero lo que yo se hacer y lo que se debe hacer es trabajar y aprender del contacto directo con cada uno de los salteños”, expresó.

Por último, Lucio Paz Posse, dirigente del sector agroindustrial, propuso una reforma fiscal y tributaria, y bajarle los impuestos a las PYMES para que las empresas que la están pasando mal puedan nuevamente generar una reactivación económica. “Hoy Salta y la Argentina está pasando por una crisis económica bastante compleja”, señaló.

"Pino" planteó la necesidad de trabajar en una ley nacional que les garantice un crédito a los jóvenes emprendedores. “Lo primero que le piden es una garantía real, te diría que el 97% de los salteños y de los argentinos no tienen esa garantía real, entonces queremos que se valorice, y que esté el Estado acompañando al emprendedor”, dijo.

Finalmente, sostuvo que el principal reclamo de la gente es la falta de trabajo. “Muchísimos vecinos no están pudiendo llegar a fin de mes porque tienen tarifas muy altas, estamos convencidos de que la única forma en la que nosotros podemos combatir la pobreza y todos los grandes flagelos es generando trabajos y oportunidades”, finalizó.