Adrián Valenzuela: “Propongo un shock: proyectos para trabajarlos ya”

“No me interesan los políticos, lo único que me interesa es trabajar por la gente, y ahí voy a estar”. La frase pertenece a Adrián Valenzuela, quien es periodista hace más de 20 años y ahora ingresó a la arena política.

El precandidato prometió dar un shock al Senado, cuando fue entrevistado por El Tribuno, donde dio a conocer sus propuestas.

Siempre fuiste muy crítico de la gestión municipal y provincial, y ahora sos candidato del frente oficialista, ¿cómo llegás a este espacio?

Mi única militancia es el partido de la salteñidad. No es que alguien me haya hablado. No está mal que los partidos llamen a diferentes actores sociales o políticos para participar. En mi caso personal, tomé la decisión, lo charlé con mi familia y decidí empezar a reunirme con diferentes dirigentes políticos en actividad. Terminé llegando con Juan Manuel Urtubey y fue el único hombre de la política que no me puso ningún condicionamiento. Me dijo que tenía el espacio y empezara a trabajar y que no perdiera la crítica, para recuperar el aspecto social. Si de algo sirve mi precandidatura es para empezar a despertar esa cuestión que la perdieron muchos políticos.

¿Cuáles son los primeros proyectos que vas a presentar si ganás?

Estamos trabajando en diferentes proyectos. En los próximos días voy a dar a conocer uno que es muy interesante y que viene a reivindicar una deuda social muy importante. Lo vamos a hacer con un equipo de profesionales. Muchos plantean grandes proyectos. Todos hablan de salud, educación y seguridad. Obvio que hay que trabajar en estos temas, pero se les está pasando por alto algunos detalles.

¿Qué proponés para ayudar en el combate contra las drogas?

El otro día en una de las visitas en zona norte, María Inés, una referente, me decía: “De qué me sirve el pavimento si no tengo el espacio para los chicos sanos”. Todas las quejas y reclamos terminan siendo por el tema de las drogas. Hay que trabajar y apuntalar el ahora.

¿Cómo ves la ciudad?

Mal. No hay que desconocer lo que se está haciendo en materia de obras públicas, pero falta mucho. Esto va mucho más allá de una bandería política. Hay que trabajar entre todos. Tengo una nueva óptica para ver la política. Se pueden hacer muchas cosas.

¿Cómo te imaginás la revolución que proponés?

Un shock. Cuestiones y proyectos para trabajarlos ya. El senador está para darle la cara a la gente. Hace rato que no se ve un senador por Capital, discutiendo temas básicos en el Concejo Deliberante.

Proponés un trabajo mancomunado con concejales y diputados

Si hay un incendio voy a estar ahí como senador. Muchos dirán qué hace ahí ese senador. Pero en ese momento lo llamo al intendente y le digo puede mandar la Cooperadora Asistencial para ayudar a esta familia que se quedó sin nada, ese es el trabajo y voluntariado.

¿Cómo es empezar a ser político luego de una vida dedicada al periodismo?

Después de 20 años, la crítica te lleva a la acción, pero entendamos la crítica constructiva. Llegué a una etapa de mi vida donde me termino preguntando si logré dar una mano y ser una herramienta a través del micrófono y estoy más que convencido de que puedo hacerlo desde un cargo legislativo. En todos los aspectos de mi vida siempre fue quinta a fondo. Digo esto porque se elige un solo senador por Capital. Tengo dos opciones: que la gente entienda mi mensaje. Si lo entienden me dan una mano y me llevan al Senado. Si no lo entienden me vuelvo a mi casa.

¿Vas a seguir siendo el “chico malo”?

No voy a perder la crítica.