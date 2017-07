“Mi hijo no es un delincuente, se defendía de Teseira”

La agresión contra un periodista de la localidad de Güemes tomó público conocimiento tras la difusión de imágenes que ilustraron la situación. Ángel Teseira mostró una herida en la cara, cerca de una de sus orejas, que había sido provocada por el hijastro de Marcelo Quiroga, precandidato suplente, en la lista de Mariano “Acho” Cuenca.

Rosa Becerra, madre del joven denunciado, dialogó con InformateSalta y contó su versión de lo sucedido. Según su relato, su familia sufre persecuciones y amenazas de parte de Teseira.

"Todo lo que dice ese señor es mentira. Ni siquiera es periodista. Mi hijo no es ningún activista, es menor de edad, todo esto pasó afuera de la casa de mi abuela. Mi hijo no es ningún patotero, no lo golpeó con ningún objeto punzante como él dice”, sostuvo la mujer.

Becerra sostuvo que tiene testigos que pueden afirmar su palabra: “Hicimos la denuncia y está en todo en la justicia. Este señor es un violento, todo el tiempo agrede verbalmente a las mujeres, hace violencia de género. Vengo sufriendo, hacer dos años y medio, Insultos, amenazas en las redes sociales”.

De acuerdo al testimonio de la mujer, Teseira se enfrentó a su hijo y quiso pegarle: “Él quería pegarle a mi hijo, le tiró una piña, mi hijo la esquivó y tuvo un reflejo como cualquiera persona, reaccionó y le tiró una piña en la cara”.

Con respecto a la razón por la que Teseira “persigue” a su familia, Becerra sostuvo: “ Mi marido es Gerente de Atención a las Personas en el Hospital de Güemes. A mediados del 2015 la sobrina de Teseira fue internada para dar a luz pero el bebé nació muerto. Desde ese momento toda mi familia viene sufriendo violencia, calumnias, injurias, persecuciones, a amenaza de muerte. Todo el tiempo están provocando situaciones de violencia”.

Según la mujer, Teseira está siendo “sobornado” por los médicos imputados por la muerte del bebé. “Todo el mundo sabe que mi marido no tiene nada que ver. Ahora mis hijos están sufriendo traumas por culpa de éste señor. Mis hijos no son delincuentes, mi hijo es una criatura al lado de Ángel Teseira”.