“Lo invitaron a comer un asado y de ahí no lo vimos más”

Tomás Roberto Lamas, un hombre de 66 años, desapareció el pasado sábado 29 de julio y su familia lo busca intensamente. El hombre fue visto por última vez mientras manejaba su camioneta Ford Eco Sport gris en el Barrio Mirasoles, en la zona norte de la ciudad.

Al respecto, Christian Lamas, su hijo, en diálogo con InformateSalta contó que su padre estaba trabajando en una obra de instalación de gas en esa barriada y que el día de su desaparición los albañiles lo invitaron a comer un asado.

“La última vez que tuvimos contacto eran las 19 horas. De ahí se retiró y no sabemos más nada de él. Tiene diabetes y toma pastillas para la presión, no sospechamos de nada, no sabemos que pasó,” dijo a este medio.

A partir de ese momento, el junto a sus tres hermanos emprendieron una incesante búsqueda. “Nos dividimos, uno se fue para Güemes, otro anda por la zona de Las Lajitas y yo estoy llegando a El Carmen, en Jujuy, a radicar la denuncia por si acaso, porque no podemos localizarlo todavía en Salta capital,” indicó.

En la ciudad, interviene la comisaría de barrio Castañares y el Sistema de Emergencias 911, con rastrillajes en la zona donde fue visto por última vez.