Bettina Romero: “Si no damos más oportunidades a nuestros jóvenes, nos quedamos sin futuro”

La precandidata a diputada provincial, Bettina Romero, y el precandidato a concejal, Matías Cánepa, por la lista 704, Un Cambio Para Salta, fueron recibidos junto al resto del equipo por un grupo de jóvenes de Villa Mitre, que realizan trabajo de contención social. Allí los vecinos pudieron escuchar las propuestas y conversar sobre sus problemáticas e inquietudes.

“Nos duele ver que nuestros jóvenes hoy no tengan las oportunidades que merecen. El Estado no les garantiza la educación, la formación en oficios, las oportunidades laborales, ni una contención real para que puedan crecer”, aseveró Bettina Romero, quien agregó: “Revertir esta situación desde la Legislatura es uno de nuestros ejes de trabajo. Porque si no les damos más oportunidades nos quedamos sin futuro””.

Por su parte, Matías Cánepa dijo: “Vuelvo a pedirle a nuestros chicos que no se dejen robar el futuro, que luchen por él con convicciones y amor propio, porque el cambio está en marcha y nosotros vamos a trabajar junto a Gustavo Sáenz para los jóvenes salteños sean nuestro mejor futuro”.

OTRAS ACTIVIDADES

Los precandidatos además recorrieron junto a vecinos los barrios Unión y Primero de mayo de zona norte. Asimismo, en zona sudeste presentaron sus propuestas a los vecinos de barrio Solidaridad, a la vez que se reunieron con personal y vecinos del centro de salud para intercambiar ideas para la recuperación del sistema de salud