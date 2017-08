Indignante: Como no tenía dinero, los ladrones la violaron delante de sus hijos

Una humilde madre de 28 años, que había dado a luz hace menos de un mes, fue salvajemente violada delante de sus hijos, hecho que ocurrió en una vivienda de la localidad bonaerense de Florencio Varela donde ingresaron tres delincuentes en busca de dinero, que se enfurecieron porque no había cobrado las asignaciones familiares y tenía apenas unas monedas en su billetera.



El indignante episodio ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle Lisandro de La Torre al 3100, entre Huemul y Laguna de Iberá, en el barrio San Rudecindo. Allí vive una mujer que llegó del Chaco hace 8 meses en búsqueda de un futuro mejor para su familia.



Cerca de las 9 de la mañana del martes, tres hombres derribaron la puerta a patadas y redujeron a punta de pistola a la joven, que en ese momento se encontraba junto a sus cuatro hijos. En todo momento le exigieron dinero en efectivo, pero la humilde madre refirió que aún no había cobrado el dinero que recibe por la Asignación Universal.



Fue entonces que la amenazaron con violar a la hija mayor (de 11 años) si no entregaba plata. Pero, nuevamente, les dijo que no tenía efectivo en su poder. Luego de revisar todo el hogar, los malvivientes se dieron cuenta que no podían llevarse nada de valor y, a modo de venganza, dos de ellos abusaron sexualmente de la joven, pese a que ella les rogaba que no lo hicieran, porque hace apenas unas semanas había dado a luz y todavía no se recuperaba del parto.



Finalmente, los inhumanos delincuentes huyeron y se llevaron una ventana nueva y materiales, que la víctima había comprado para la obra que lleva adelante en su casa.



En tanto, la víctima solicitó ayuda a los vecinos de la cuadra y fue trasladada a un hospital de la zona para ser sometida al protocolo médico de abuso sexual, al tiempo que recibió atención por encontrarse aún en el período de puerperio, que es el tiempo que dura la recuperación completa del aparato reproductor después del parto.



Los delincuentes son del barrio y ya fueron identificados. Fueron los propios vecinos quienes entregaron fotos a la Policía de los malvivientes, que serían los mismos que, la semana pasada, robaron una panadería y varias viviendas de esa zona.