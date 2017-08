Valenzuela lanzó la Revolución del Derecho Propietario

El precandidato a senador por Capital expuso que el 30% de la población en Capital carece de la escritura de sus terrenos. “Desde hace 20 años que recorro los barrios pero desde hace unos semanas he visto otra salta, donde se ha generado una gran deuda social histórica" sostuvo.

El precandidato a senador por Capital, Adrián Valenzuela, expuso cuál será uno de los ejes de su plataforma política de cara a las elecciones del 13 de agosto. “Desde hace mucho tiempo, en el transcurso de los últimos 20 años he recorrido los barrios pero desde hace un par de semanas atrás he visto otra Salta. Ha ido creciendo y se ha ido generando una gran deuda social histórica. Esto se traduce en dos Saltas, una legal y una clandestina” inició Valenzuela.

Estas palabras le dieron marco para lanzar la Revolución del Derecho de la Propiedad. “Las diferentes secretarias que trabajan en la provincia, nos marcan un detalle… la falta de título de propiedad. Aunque no lo crean el 30% de las hogares en Salta carece de un título” sostuvo el precandidato a senador por Capital.







En consecuencia, para Valenzuela esta realidad impide que la gente tenga margen para proyectar su futuro. “- Ni siquiera puedo irme de vacaciones ni visitar a una familia, porque tengo miedo que me usurpen la casa - me dijo uno de los vecinos. No tienen la fecha de nacimiento de donde están, la vivienda significa una cuestión de pertenencia” aseguró.

Además, si bien reconoció el trabajo que se lleva adelante el municipio, la provincia y la Nación admitió que no es suficiente. “Los datos son totalmente dispersos, no hay datos en la provincia de Salta. Pero si logramos comenzar a trabajarlo entre todos, podremos la dignificación del título propietario se podrá lograr” agregó Adrián Valenzuela.

Finalmente, el precandidato a senador por Capital aseguró que el proyecto es un cambio radical que no quedará en el olvido o en medio de una campaña política. “Es una decisión para dignificar el trabajo de cada una de las personas”.