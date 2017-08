Elecciones: “Salta necesita modernizarse de forma urgente”

Bruno Masciarelli candidato a concejal por PARES, visitó la redacción de InformateSalta, y contó su visión de la ciudad asegurando que “necesita modernizarse de forma urgente”. Definiéndose como un hombre de trabajo y del sector privado prometió, si es elegido por los salteños, agilizar el cumplimiento de ordenanzas.

“Hemos armado un equipo fantástico, muy entretenido, con mucho trabajo. Es la primera vez que participo de política directamente, es una actividad muy entretenida”, contó. “Quiero ser concejal porque yo a la ciudad de Salta la amo y la adoro, veo que está muy maltratada, tiene muchas cosas por evolucionar”, añadió.

En la campaña considera que mostrarse de forma transparente es la clave para demostrarle a los salteños que sus intenciones son genuinas; por ello en el spot publicitario cuenta un poco de su vida personal. “Mi nombre es Bruno Masciarelli, tengo 30 años, soy gay”.





“Desde el Partido Renovador, donde me siento parte, tomamos la decisión de ser personas transparentes. Yo creo que hay muchos chicos jóvenes que hoy están en una dicotomía de familia, que siguen en la mentalidad de años atrás. Poder decir que soy gay y me la banco va a poder ayudar a todos aquellos que hasta el día de hoy no pueden incluirse asumiéndose como son”, contó.

Al pertenecer al sector privado, sus propuestas buscan trabajar desde esa área y sobretodo en la generación de empleo. “En la ciudad no se puede pretender generar empleo si se necesitan doce meses para habilitar un comercio. El Concejo Deliberante necesita una renovación”, aseguró.

Enterate de todo lo que dijo en la nota mirando el video.