Gaspar Cinco “es un asesino, maldito, psicópata y cobarde”

Si bien Franco Rodrigo Gaspar Cinco, acusado del doble crimen en contra de Alejandra Párraga y su hijo Amir, aún no prestó declaración, - se espera que lo haga mañana a las 9 horas - se supo que a través de los chat que mantenía con su extinta novia, intentaría demostrar que no fue él quién pergeñó el atentado contra la vida del bebé.

Al respecto, Alejandro Párraga, papá de Alejandra y abuelo de Amir, en diálogo con InformateSalta, no ocultó su dolor y su indignación ante la posibilidad de que manchen la memoria de su hija. “Es un cobarde que va a querer incriminarla de alguna manera, pero no va a poder, me siento acompañado por toda mi familia, y por el señor que nos está iluminando”, dijo.

A días de cumplirse dos meses del fatídico hecho, aseguró que aún no logra entender la atrocidad que cometió Gaspar Cinco. “Este asesino maldito me quitó la vida de mi hija, y mi nieto, no nos explicamos como es que este asesino ha llegado a estos límites”, sostuvo.

Por último, sostuvo que el delito que cometió (Gaspar Cinco) está documentado, comprobado y atestiguado, y pidió que le caiga todo el peso de la ley. “No puede andar en la sociedad un psicópata de esta naturaleza”, finalizó.