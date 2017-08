Incidentes con carreros: “Un grupo cortó todo y comenzaron a tirar piedras”

Foto Twitte Salta Ok.

El secretario de Gobierno Municipal, Luis García Salado, se refirió a lo ocurrido cerca del mediodía en las instalaciones del Centro Cívico, donde se produjeron incidentes entre la policía y los carreros que se acercaron al lugar para la reconversión de su actividad, en el día que termina la tracción a sangre en Salta Capital.

En diálogo con FM Aries, el funcionario aseguró que los enfrentamientos se originaron a causa de un grupo de cuatro personas “disidentes” al plan de reconversión, que impidieron el acceso de los otros trabajadores al CCM, e incitaron al conflicto con los efectivos de la policía cuando comenzaron a agredirlos con piedras.

“Cuatro personas se pararon en el portón de la avenida Paraguay, cortaron todo para que no entre ningún carro más al CCM y comenzaron a tirar piedras, toda una serie de cosas, y se ve que intervino la policía”, informó. No obstante, señaló que tiene presunciones sobre quiénes pudieron ser estas personas, pero aún no las puede identificar.

Del mismo modo, lamentó el episodio ocurrido sobre todo pensando en que se trata de una plan para mejorar la vida de la gente. “Es una interna netamente del sector carrero, lo que es una lástima, porque no piensan en las familias, a las que les queremos buscar una solución.