Caso de Rivadavia: El gobierno intervino por el caso del chico enjaulado

El gobernador Juan Manuel Urtubey instruyó a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Pamela Calletti, que solicite la inmediata intervención del Fiscal y de la Asesoría de Menores e Incapaces por el caso de la situación de vulnerabilidad del joven de 14 años que vive en Alto La Sierra, encerrado en una jaula.

El caso se hizo público hoy. Los padres del niño argumentaron que lo mantienen encerrado porque tiende a escaparse debido a problemas neurológicos, que no fueron diagnosticados por un especialista.

La ministra Calletti, ya solicitó que se investiguen de manera urgente los hechos y se determinen las responsabilidades del caso. "Es prioritario proteger a los niños y sus derechos, por eso ya están actuando todos los organismos que tienen competencia en esta caso. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para determinar las responsabilidades ", expresó la funcionaria.

Los ministros de Primera Infancia, Salud, Justicia y Derechos Humanos y Asuntos Indígenas arbitran las medidas necesarias para garantizar la cobertura de las necesidades del menor en cuestión.

En el programa Salta Directo, el ministro de Salud, Roque Mascarello dijo: “Triste como imagen, lamentable que hayan pasado tantos años y recién mostrarlo, lo que no amerita que no nos hagamos cargo como Estado, no como Ministerio. Son imágenes dramáticas como para que un fiscal intervenga”.

También responsabilizó a los padres de las condiciones en las que vive el chico. “Sobre la familia hay una violación clara y absoluta de las condiciones mínimas que tiene que tener un niño. Están los derechos del niño, esto debe ser inmediatamente investigado”, dijo.