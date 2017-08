Martín Grande defendió la quita de pensiones y la reforma jubilatoria

El periodista y precandidato a diputado nacional por Cambiemos, habló acerca de las reformas laborales y jubilatorias y del ajuste macrista mostrándose a favor. También, considero importante una reforma constitucional.

En primer lugar, Grande se refirió al apoyo que recibió del presidente, Mauricio Macri: “Sea quien sea el candidato en Salta, el presidente lo hubiera apoyado igual. Cambiemos tiene un equipo, todos trabajan. No soy el único candidato respaldado en el país, hay una cantidad de candidatos que son respaldados por el presidente, que dedica al tiempo a respaldar a sus candidatos al igual que sus ministros. Es una forma diferente de hacer política. No es que yo sea el elegido”.

En cuanto a la reforma jubilatoria, el precandidato manifestó: “Vamos a tratar temas importantes. A la reforma jubilatoria hay que tratarla en algún momento, porque en este país había un millón y medio de jubilados que aportaron toda su vida y de golpe tenemos tres millones con la mitad que no aportó nunca. Eso que se hizo con el sistema jubilatoria fue un gran problema que ahora hay que arreglar. Con la plata que antes se pagaba un millón y medio ahora hay que pagar más de 3 millones y no hubo los aportes correspondientes y muchos de esos jubilados ni siquiera son argentinos. Nuestro país es muy generoso y la generosidad se paga”.

“La elección de la edad obligatoria, o sea, no tengo la obligación de dejar de trabajar, a quién le parece mal. Yo estoy por cumplir 70, ni loco me jubilo a los 65. Me voy a jubilar cuando quiera. Esto va a ser a elección, esa es la propuesta hasta ahora y eso me parece fantástico. Mucha gente no quiere tener el salario de jubilados, quiere seguir teniendo el salario que tiene en su trabajo, démosle la oportunidad de elegir. Me parece una reforma inteligente”, agregó en cuanto a la propuesta de aumentar la edad jubilatoria a 77 años para los varones y 75 para las mujeres”.

Por la reforma laboral, Grande opinó: “Hay que hacer una reforma laboral. Voy a poner el ejemplo odioso de Salta donde se les da a las mujeres que trabajan en el Estado 6 meses de licencia por maternidad, lo que es fantástico. Pero resulta que los privados no lo tenemos, es justamente para las mujeres del Estado y los varones 20 días de licencia. Y los privados, que somos los que ponemos la plata con los impuestos, esos que se caguen. Es absurdo. Una ley laboral tiene que ser para todos. Hay que buscar leyes que nos incluyan a todos”.







Ante la consulta de rever las deudas externas, como los fondos buitres, el precandidato expresó: “Creen que pagar la deuda que son del exterior, ¿esté mal? Si vos le debes a una empresa, ¿está mal pagar lo que debes?”.

Además, contó un caso a modo de defensa sobre el ajuste de pensiones sobre una joven con cáncer en la cabeza a la que le quito la pensión: “El hermano de la nena comienza a facturar con una veterinaria, cuando pasó el limite se cortó la pensión y en buena hora el Estado le quita la pensión. Indignado fui a buscar los papeles y me di con la novedad de que el cuil de ella estaba siendo utilizado por el hermano. Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿Del Estado que está ajustando? No, un carajo está justando el Estado. El hermano usa el cuil de la hermana discapacitada para joderla. No es el Estado, es el hermano por lo que sea. El Estado hace lo que tiene que hacer”.

“Revisar las leyes hechas en el pasado es ocioso. Hay tantas cosas que están mal hechas que a medida que surjan habrá que modificarlas. Pero ver hacia atrás en vez de ver hacia adelante, no es una buena idea, hay que tratar de avanzar. Y para avanzar no hay que hacer tantas leyes si no hacer hincapié en cumplir las que tenemos”, expuso el precandidato.

Además, se refirió al tiempo de mandato de funcionarios: “Va a haber reforma constitucional y yo me voy a jugar la pata para que no tengamos más esta odiosa constitución donde un gobernador se queda 12 años. Acá 4 años para un gobernador, es un mero administrador no el jefe de la tribu. 4 años, diploma a tus casa y no vuelvas más, ya te vas. Además, siendo gobernador vas a vivir en tu casa. Es una cosa lógica, nos empoderemos como ciudadanos de que somos los dueños de la torta y contratamos un administrador por voto”.