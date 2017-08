No descartan volver a investigar al juez Canavoso por el caso Thiago

Según una publicación de el Nuevo Diario, la investigación habría surgido a partir de nuevos hechos que a lo largo del debate, entre ellos las declaraciones de dos hermanitos de Thiago,

Durante la investigación inicial del caso, la Fiscalía de la Unidad de Grave Atentados contra las Personas imputó al juez Canavoso el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, sin embargo el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, sobreseyó al magistrado.

El sobreseimiento fue apelado por la Fiscalía, lo que provocó que el caso sea elevado a la Sala III del Tribunal de Impugnación, oportunidad en la que el juez, Rubén Arias Nallar rechazó la apelación y confirmó el sobreseimiento de su colega Canavoso, a partir de un informe que indicaba que el menor supuestamente se hallaba en buen estado de salud, reporte que, sin embargo, el magistrado habría conocido después de la muerte del niño.

Según fuentes judiciales, Canavoso evitó finalmente llegar a juicio gracias a la defensa corporativa de sus colegas. Su ausencia fue notada de inmediato por Ofelia Molina, la abuela paterna, quien al momento de prestar declaración testimonial en el debate arremetió contra el juez.

Molina explicó que ella quería hacerse cargo de Thiago, su nieto, pero el juez se negó a dárselo. “Canavoso es el asesino más grande. Yo quería hablar con él, pero no me quería atender, salía una mujer mechuda y me decía que el juez era malo y que no me iban a entregar a Thiago”, dijo vehementemente la testigo, quien insistió varias veces más respecto a por qué el magistrado, a quien lo consideró el principal asesino del menor, no está siendo enjuiciado.

La declaración de la abuela, sin embargo, no sería el único elemento que podría llevar a evaluar una nueva investigación contra Canavoso. Posteriormente, el Tribunal escuchó por primera vez a dos hermanos de Thiago, quienes hicieron revelaciones aún más cruentas sobre los padecimientos del menor asesinado y la tarea de los profesionales que debían visitarlos para verificar su bienestar.

Quiere ser camarista

A tal punto surgieron los interrogantes en torno al magistrado que, en las audiencias sucesivas, los abogados defensores de los otros acusados, en particular los letrados Domingo Vargas y Sebastián Flores Girald, representantes del médico Sergio Gonza, señalaron en varias ocasiones la responsabilidad de Canavoso en la muerte de Thiago.

En la última audiencia, realizada el viernes pasado, el abogado Vargas, confundido porque pensaba que ya debía alegar, comenzó a leer su exposición y como punto principal el defensor adelantó que pedirían un nuevo sumario a la oficina de Superintendencia a fin de que determine la responsabilidad del juez Canavoso en la muerte del menor.

Asimismo, fuentes allegadas a las distintas defensas adelantaron que harían mención en sus alegatos a las aspiraciones del juez Canavoso, quien aparece en segundo lugar de la lista de postulantes para ocupar un cargo en la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

Al respecto, algunos letrados se mostraron sorprendidos por la pretensión de dicho magistrado, y por el silencio de parte del Consejo de la Magistratura que permite que un magistrado tan seriamente cuestionado, en un caso que le costó la vida a un menor, sea tenido en cuenta para un ascenso.