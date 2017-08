"La gente no llega a fin de mes, por eso se acerca a San Cayetano"

“El Estado nacional no ofrece respuestas en su política económica y hoy el ciudadano no llega a fin de mes, con una inflación que no termina de ser controlada y con quita indiscriminada de derechos sociales, razón por la cual la gente que se acerca hasta San Cayetano nos pide que hagamos algo para defender sus derechos”, sostuvo Zottos.

Agregó que su compromiso es el de defender los intereses de la provincia y de los salteños. “La única grieta que debemos superar es la que nos impide unirnos a pelear contra la pobreza, la indigencia y las necesidades básicas insatisfechas”, expresó.