Natania: ¿Una forma diferente de llegar a la vivienda propia?

Natania es una empresa con 30 años de trayectoria, 62 emprendimientos, 7 sucursales (una en Salta), y 9.000 unidades vendidas según indica su propia web.

Vende departamentos o lotes en cuotas, aunque en Salta sólo vende departamentos. Actualmente ofrece dos alternativas: de un dormitorio (40 metros cuadrados) donde la cuota es de $3293, y de 2 dormitorios (60 metros cuadrados) a $4.139 por mes.

El plan comprende 308 aportes, consistentes en 264 cuotas mensuales y 44 cuotas semestrales, o sea que es un plan para llegar a la casa propia en 25 años.

Sin embargo, y a pesar de tener una oficina en Salta, llegaron a nuestra redacción y por medio de nuestra redes sociales, dudas, consultas o quejas respecto a plazos de entrega, aumento en las cuotas, entre otras.

Un lector por ejemplo dijo: Son departamento en pozo, una vez que venden todo recién comienzan a construir. Calcula de acá a 5 años mínimo. Te dicen 2 años pero nunca llegan.

Ante esa consulta, otra lectora dijo: Es como el plan de un auto... pagás cuotas y podes salir beneficiada por sorteo o ganando la licitación en el momento que se terminan las unidades habitacionales.

Algunos mensajes fueron más críticos: No te metas ahí, es una estafa, yo entré con una amiga apenas empezaron a ofrecerlo, no cumplen con nada, ya me di de baja, mi amiga también y aún no nos devuelven la plata. Meten excusas a cada rato, y la persona de la recepción es un amor cuando estás por ingresar y cuando te das con la estafa y querés salir te trata re mal.

Otro mensaje decía: A mí también me dijeron RAC es una empresa seria demora un poco pero cumple. No entres ahí, terminas pagando el triple y eso figura en el contrato.

¿Alguien sabe si los planes de Natania para casa funcionan y entregan las casas?, preguntó otra persona en Facebook.

Creo que sí pero te van subiendo las cuotas, hay que tener cuidado, asesorate.

Yo averigue y las cuotas te van subiendo y terminan siendo impagables. Agregó otro lector.

Luego otro agregó: Es mentira lo de Natania. Pedí donde es el terreno o vivienda que te van a entregar y no figura en ningún lado. Te cansan con las cuotas para que abandones.

Molesta, otra lectora dijo: A una amiga le están por entregar su departamento y a medida que pasa el tiempo, a punto de entregar, te piden más dinero en las cuotas. Que yo sepa solo hacen departamentos aquí en Salta, pero en otras provincias como Mendoza hacen casas pero en Salta no he visto más que edificaciones verticales.

Daniel S. publicó: Que muestren los planos visados por inmuebles. Entonces solo quieren plata. El domicilio del edificio tiene que figurar en el contrato. Es mentira. Pero bueno si quieren que los estafen allá Uds. Saludos

Finalmente, otro lector dijo: Es un fideicomiso, con el solo objetivo de construir, aportas a una constructora, y no a tu departamento o casa directamente, es como un "club". No se si conoces la dinámica de la flor de la abundancia, bueno esto es algo similar: tener que aportar para que otro se lleve el beneficio, hasta que otros aporten para que vos puedas llevártelo. Eso sí, hay que armarse de paciencia. No lo recomendaría.