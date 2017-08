De campaña, Flores criticó el plan de reconversión

Freddy Flores, precandidato a concejal del Frente Ciudadano Para la Victoria y referente carrero, opinó sobre el plan de reconversión que implementa el intendente Gustavo Sáenz, para ponerle fin a la tracción a sangre.

En este sentido, dijo a H7 por FM Noticias 88.1 que “lo que está sucediendo es por falta de diálogo que teníamos con las autoridades del ejecutivo municipal. No hace faltar ir a encadenarse, a poner tensa la familia, a los hijos de los carreros. No hace falta, si no en la mesa de diálogo plantear la situación y ponerse firme.”

Además, catalogó de apresurada la decisión del jefe comunal de comprar motocargas, las que según el no son aptas para los trabajadores. “La realidad es esta, no quería poner palos en la rueda a este periodo de reconversión. Simplemente estoy abocado a la campaña política, pero no estoy descuidado y estoy muy informado de los carreros,” manifestó.

Desde su mirada, “no hay un plan de reconversión serio. Parece que quieren usar la soberbia con los humildes, entregarles 30 motocargas y al resto empezar a meter presos sin importar la familia que está atrás, sin importarles nada, aplicar la ordenanza a rajatabla. Así no se trata al ciudadano salteño, no se trata al resultado de diversas políticas de Estado que empujaron a esta gente al hambre y la miseria”.

Finalmente, desmintió que el municipio haya entregado motocargas a sus familiares. “Es totalmente falso. Yo no quiero recibir una motocarga porque no me corresponde. Flores no se vendió, no se vende y no se va a vender. Es incorruptible, por eso es que manipulan en la gente porque no me prendo en esconder bolsones, no me pendo en esas cosas. Jamás un pariente va a recibir ni recibió jamás una motocarga”.