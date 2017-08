Mirá cómo lucía Pamela David cuando tenía 15 años

La santiagueña, Pamela David, sabe estar en el centro de los medios de comunicación. En esta oportunidad brindó una entrevista a Teleshow y llamó la atención de todos al mostrar fotos de cuando tenía sólo 15 años.

Con rostro angelado, y delgada, la santiagueña casada con Daniel Vila, ya marcaba presencia en las pasarelas.

"A los 15 años, edad en la que muchas chicas hacen una fiesta, yo elegí juntar la plata para comprarme un scooter y poder moverme por todos lados, allá en Santiago del Estero. ¡Eso sí! Tuve que esperar hasta los 16 para usarlo porque recién a esa edad se puede empezar a manejar motitos".

Lo cuenta Pamela David, hoy una destacada conductora de televisión que vive en Buenos Aires, a muchos kilómetros de aquella casa que compartía con sus padres y sus hermanas. Sin embargo, disfruta al recordar su adolescencia: "¡Me encantaron mis 15 años!".

"Cuando cumplí los 15 me corté el pelo muy cortito, como Araceli González en ‘La Banda del Golden Rocket’. Siempre estaba con mi hermana mayor, Karina, que me lleva un año. Además todas mis amigas eran más grandes que yo, así que siempre me trataron como la más chiquita. Entonces fui la última en enamorarme, en tener novio y en crecer. Era bastante aniñada y varonil", le confesó Pamela en una nota a Teleshow.

Sin embargo, Pamela también se animaba a subir a la pasarela, casi como un juego. "Con mi hermana empezamos a desfilar siendo muy chiquitas. En realidad la modelo era Karina: yo iba de colada y algunas veces desfilaba con ella. A los 13 fui a una escuela para ser modelo profesional".

A Pamela le divertía posar y desfilar, por eso se presentó en cuanto certamen de belleza se organizara en su provincia, con mucho éxito, ya que solía quedarse con el primer puesto.

Si bien Pamela comenzó su carrera de modelo casi de niña, resalta una diferencia con las adolescentes de hoy. "Cuando yo tenía 15 me negaba a crecer, no me sentía ‘grande’, todo lo contrario de lo que les sucede a las chicas de ahora. Hay una diferencia generacional".