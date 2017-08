Aseguran que una tía y un hermanastro vieron a Paola Álvarez

Pese a que continua el misterio en torno a la desaparición de Paola Álvarez, la joven madre que fue vista por última vez el 5 de mayo pasado y que versiones periodísticas apuntaban al inminente hallazgo del cuerpo, Daniel Luna, abogado defensor del principal imputado Santiago Zambrani, aseguró que aún se encuentra con vida.

“Una tía de Paola manifiesta que la vio en el bajo en compañía de dos masculinos y que estaba como en aparente mal estado de salud, posiblemente a causa de alguna droga. También la vio un hermanastro, en la zona cerca de la Avenida Tavella, el estaba en la puerta de su taller de trabajo y la vio pasar, le vio el flequillo, le vio el pelo, le vio la ropa, la calza, mucho detalle como la vio,” dijo a FM Aries.

En este sentido, contó que también existió un llamado telefónico desde el celular de Paola a una chica de apellido Cejas, en la que contaba que estaba viajando desde Salta a Santiago del Estero. “Vengo suplicando a la fiscalía para que se encuentre desde donde partió la llamada, pero no prestan atención a mis pedidos,” disparó.

Daniel Luna, abogado defensor de Zambrani

En cuanto a los supuestos chats entre su defendido y su madre, que fueron borrados y que brindaban detalles del supuesto asesinato, el letrado expresó que “nunca existieron, por lo tanto nunca fueron borrados y nunca fueron recuperados. Si bien tiene el teléfono que le posibilita tener WhatsApp, ella no lo usa porque es una persona mayor que no está amigada con la tecnología y cuando quiere hablar con él lo llama no le escribe.”

Desde su punto de vista, la divulgación de la información no es más que “una obra de teatro, una farsa orquestada por la propia fiscalía para desviar la atención. Están dando manotazos de ahogado, no saben para donde disparar.”

Denuncias contra el fiscal

El abogado Daniel Luna manifestó que Guillermo Zambrani, hermano de Santiago, al considerar graves fallas procesales, denunció al fiscal Ramiro Ramos Ossorio. “La acusación tiene que ver con que hay un secreto de sumario dispuesto por el propio fiscal, donde nos niega a todas las partes el acceso a la causa y acto seguido, se filtra a la prensa muy fina información con muchísimo detalle, con lo cual solamente puede provenir del interior de la Fiscalía,” explicó.

Para él, si no fue el propio Ramos Ossorio quien ‘deslizó’ la información a la prensa, tiene que haber salido de sus colaboradores. “Debió haber llamado a su grupo de trabajo, interpelarlos, solicitarles investigar quien de todos ha producido este desliz y cuanto menos sumariarlo y sino despedirlo, porque es un delito grave,” concluyó.