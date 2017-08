Preocupa la venta ilegal de medicamentos

El Colegio de Farmacéuticos manifestó su preocupación por la venta de medicamentos en lugares no habilitados. La semana pasada el organismo se reunió con ediles de la Comisión de Salud y Niñez para plantear la problemática. Piden que haya más controles.

Pese a que se encuentra vigente la Ordenanza Nº 13983, a través de la cual se establece que la venta de medicamentos sólo se debe realizar en farmacias habilitadas, el comercio ilegal continúa creciendo en nuestra provincia.

El concejal Ignacio González dialogó con InformateSalta y señaló que la preocupación del Colegio de Farmacéuticos está centrada en la inseguridad que genera la compra de medicamentos en lugares inhabilitados.

“Es principalmente una cuestión de seguridad, el kiosquero no está preparado para recetar un remedio. A veces en un kiosco se compra pastillas sueltas, no el blíster, entonces no tenés información sobre el vencimiento, el número de lote por cualquier inconveniente”, señaló.

Durante la reunión se hizo hincapié en que el principal problema radica en quien le vende los medicamentos a los kioscos. Por lo general son medicamentos de venta libre, pero también se refirieron a medicamentos específicos de los cuales no se sabe cómo tienen accesos a ellos, por ejemplo mencionaron un caso de un local en avenida San Martín que vende medicamentos para epilépticos.

La Ordenanza vigente también establece la facultad del poder ejecutivo de hacer los controles necesarios para evitar la venta de medicamentos en lugares no autorizados y la responsabilidad de hacer campañas de concientización sobre la importancia de que los medicamentos deben comprarse en farmacias.

La semana que viene se realizará otra reunión donde se espera la participación del área de Control Comercial de la Municipalidad.