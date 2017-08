Puggioni cruzó a Villazón: “Debe estar nervioso”

El precandidato a diputado provincial por Kolina le contestó a su competidor por el Frente Ciudadano, quien lo acusó de alejarse del kichnerismo en busca de un negocio. “El campo nacional y popular no tiene dueño”, sentenció.

A poco del cierre de la campaña electoral, Tupac Puggioni, precandidato a diputado provincial por el partido Kolina, en diálogo con InformateSalta, cruzó a su competidor en el cargo por el Frente Ciudadano para la Victoria, Jorge Villazón, quien criticó duramente su falta de pertenencia al kirchnerismo.

Sin pelos en la lengua, Puggioni, salió con los tapones de punta y aseguró que desde es espacio de Villazón deben estar bastantes nerviosos. “Ellos dicen que tienen la bendición de Cristina, pero yo no la escuché todavía a Cristina, me parece que el campo nacional y popular no tiene dueño”, sostuvo.

En la oportunidad, marcó insalvables diferencias. “Nosotros somos militantes que tenemos una historia, pertenecemos al partido de Alicia Kirchner, así que por más que él se rasgue las vestiduras, debe estar bastante preocupado o debe tener el número de alguna encuesta, nosotros seguimos trabajando y tenemos una convicción”, señaló.

Además sostuvo que su fuerza no busca cerrarse en un kirchnerismo extremo, sino todo lo contrario. “Queremos que sea más amplia, no queremos quedarnos en la grieta, hay que construir una nueva mayoría para enfrentar al neoliberalismo”, dijo.

Por otro lado, destacó los logros de su espacio y profundizó las críticas contra la labor de periodista de Villazón. “Nosotros trabajamos a conciencia, yo siempre me arremangué para ayudar al más débil, en cambio él como periodista no tiene nada que ofrecer, nunca estuvo en un barrio y no conoce la realidad de la gente”, manifestó.

Asimismo expresó que es difícil que el espacio de Villazón logre sumar votos, llevando como candidato a Wayar y teniendo dirigentes como Vilariño. “Me parece que es muy difícil, tenés que decir todo el día soy kirchnerista, me bendice Cristina, porque me es muy difícil que te vote un militante del kirchnerismo de esa manera”, expresó.

Por último, recibió el guante de críticas a Salta Basket, a pesar que hace más de un año que se encuentra alejado de la conducción, y aseguró que Villazón es una persona que nunca construyó socialmente y lo único que le queda es tirar tierra sobre las cosas que se han hecho. “Fue un gran sacrificio”, finalizó.