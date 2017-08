Familiares contra la impunidad: En 6 años, pasaron de 10 a más de 100 los casos

Un grupo de Familiares contra la Impunidad, agrupación que marcha cada viernes en Plaza 9 de julio pidiendo justicia, se apostó esta mañana en las puertas de Ciudad Judicial exigiendo que se aceleren las investigaciones y los juicios de las víctimas

Entre ellos se encontraba Beatriz Aparicio, madre de Maximiliano Zapana, el joven que falleció en el boliche S’kombros, ubicado avenida Hipólito Yrigoyen, en mayo de 2011. Ella fue una de las impulsoras de agrupación.

“La marcha comenzó en el año 2011, yo con la perdida de mi hijo que fue tan triste y dolorosa tener que andar en la plaza pidiendo justicia y nos reencontramos con algunos papás. Éramos 10 casos cuando comenzamos y hoy es increíble la cantidad de casos que hay, que son más de 100 casos y la justicia sigue así,” expresó por Radio Salta.

Aún con el dolor a cuestas, y el recuerdo vivo de su hijo, la mujer continúa en la lucha por lograr la clausura del local bailable y por lograr una reunión con el intendente Gustavo Sáenz. “Le presentamos en el 2014 dos notas y hasta el día de hoy no tuvo la amabilidad de recibirnos,” criticó.

Finalmente, consideró que no hay cambios en la nocturnidad salteña y que los incidentes a las salidas de los boliches siguen ocurriendo. “Hacen controles unos meses, y después se olvidan, no quisiera que esto vuelva a pasar, que en memoria de Maxi esto cambie, que ya no haya menores, que no entre gente con arma blanca porque sino Maxi hoy estaría con nosotros,” suplicó.