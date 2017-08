El Frente Oficialista y Cambiemos, se roban la atención de las PASO

A días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, Federico Posadas, reconocido encuestador y analista político, en diálogo con InformateSalta, adelantó que “la gente está en otra sintonía”, lo que exige que la política redoble esfuerzos para conquistar y entusiasmar a los votantes.

En ese contexto, sostuvo que los frentes que más van a ganar en cuanto a caudal electoral son aquellos que trasladaron a la sociedad sus propias discusiones internas, es decir, “Cambiemos”, que lleva a Martín Grande y a Rubén “Chato” Correa y el frente Unidad y Renovación, que presenta seis candidatos, para el cargo de diputado nacional.

Con respecto al porcentaje de participación, aseguró que se espera que dos tercios del padrón emitan su voto. “Históricamente participan entre un 60 y un 70% de ciudadanos”, sostuvo.

Asimismo señaló que serán elecciones mucho más lentas porque es la primera vez que van a convivir dos sistemas, el voto papel y el electrónico. “Creo que va a ser muy lento, habrá gente de mal humor porque el tiempo de votación será prácticamente el doble, por lo que corremos el riesgo que haya un pequeño porcentaje de voto castigo en función de cómo se demore el sistema”, sostuvo.

Por otro lado, manifestó como dato sobresaliente que son los últimos comicios antes del cambio de gobernador y posiblemente de intendente de Capital ya que en principio Sáenz no buscaría renovar su cargo, además de la previa del intento por parte del Macrismo de ir a la reelección. “Es una elección bisagra que en algún punto va a marcar una tendencia”, dijo.

No obstante, aclaró que todavía no se vislumbra el sucesor de Urtubey. “Todavía no está madura la política en Salta para hablar de un sucesor, tanto de la oposición como del oficialismo, porque el espacio de Sáenz se ha replegado bastante a la Capital, y en el oficialismo, de los 6 candidatos, no hay nadie que logre juntar más de la mitad de los votos”, precisó.

Por último, señaló que se prevé una jornada electoral muy tranquila. “Hasta aquí no hay agresividad, no hay campaña negativa, yo creo que va a ser una elección bastante tranquila, espero que sea una jornada en paz, ojalá sea una fiesta”, finalizó.