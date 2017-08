Recorrieron el lugar donde murió aplastado Ezequiel

Ayer, se realizó una inspección ocular en las instalaciones del Hogar Escuela en el marco del juicio que se lleva adelante por la muerte de Ezequiel Cardozo, de 9 años, quien falleció el 10 de Junio de 2013 aplastado por una pared que se desplomó mientras realizaban labores en la huerta de la institución.

Están imputados por el delito de homicidio culposo Antonio Eugenio Fanjul, ex docente de Agronomía; Amelia Burgos, ex Directora del Hogar Escuela; José Leandro Villalobo, ex personal de maestranza; Roberto Félix Ríos, ex supervisor de mantenimiento y Héctor Carlos Usqueda, ex jefe de la división de Conservación.

Según consta en el expediente, el niño de 9 años, junto a sus compañeros, tomaban clases con el profesor de Agronomía y realizaban unos canteros en la huerta, para lo que sacaban unos ladrillos de una pared que pertenecía a un depósito de herramientas. Al hacerlo, el muro se derrumbó y cayó encima del menor. Las lesiones recibidas le provocaron la muerte.

Al respecto, la actual directora del Hogar Escuela, ante las cámaras de Canal 11 de Salta, aseguró que el recuerdo de la tragedia genera una profunda tristeza en la comunidad. “Creo que con la revisión ocular se busca verificar o no los dichos de los imputados sobre infraestructura, cuidados, y todo lo que atañe al proceso”, sostuvo.

Por su parte, José Luis Riera, juez del Tribunal de Juicio Sala VI, manifestó que al momento de analizar los resultados de la inspección ocular es necesario que tener en cuenta el tiempo transcurrido. “De todas manerasla idea es ver un poco cómo funcionaba la escuela en el lugar donde han sucedido los hechos puntualmente”, dijo.

En tanto, Sebastián García, defensor de Héctor Carlos Usqueda, ex jefe de maestranza, explicó que el predio donde ocurrió el hecho corresponde al Centro de Educación Física, por lo tanto, no estaba a cargo del personal de mantenimiento del Hogar Escuela.

Lugar donde murió aplastado Ezequiel Cardozo. Foto: Javier Corbalán

Cabe destacar que en la causa en un principio había cinco imputados pero uno de ellos que tiene suspendido el proceso por una cuestión psiquiátrica. Se prevé que las declaraciones terminen mañana y el lunes por la tarde se realicen los alegatos.