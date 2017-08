Vero Luna te invita a formar parte de Moda en tu Ciudad

La Make Up Artist, Vero Luna, y el Asesor de imagen Mariano Caprarola, estarán a cargo de dos jornadas intensas para aprender a combinar estilos, derribar mitos y todo lo que tenés que saber de Make Up & Hair Style. Moda real para mujeres reales: 20 y 21 de agosto en el Hotel Portezuelo.

Quién nunca dijo: ¿No tengo qué ponerme? ¿No tengo ropa? Durante dos jornadas, la Make Up Artist, Vero Luna, y el Asesor de imagen Mariano Caprarola enseñarán cómo combinar estilos, a derribar el mito del placard vacío y todo lo que tenés que saber de maquillaje y peinados.

Durante la primera jornada, se tratará Moda y Tendencia, mientras que el lunes 21 de agosto el programa se centra en Make Up & Hair Style. Los contenidos serán los siguientes:

Día I: MODA Y TENDENCIAS - (20 de Agosto - Hotel Portezuelo)

– Aprender a ordenar el placard

– Fondo de placard

– Grandes iconos de belleza

– Cómo armar un look con $1500

– Cómo vestirse para situaciones concretas de la vida cotidiana (cócktail donde va la ex de tu novio, reunión de padres, casamiento, fiesta de quince, cena familiar, reencuentro de egresados, reunión de trabajo, primer encuentro con tus suegros, comunión, evento de día, poolparty, primera cita)

– Cómo ser protagonista sin exagerar

– Cómo combinar los colores

– Tipos de cuerpo

– Cinturas y cortes de pantalón

– Cómo vestir según la altura

– Accesorios, calzados

– Guardarropas y cambios en vivo “Atrévase a soñar” con gente real

– Postura corporal según la situación

Día II: MAKE UP & HAIR STYLE - (21 de Agosto - Hotel Portezuelo)

¿Nunca te dijeron “qué cara de cansada que tenés” y vos te habías preparado dos horas?

– El No-Make Up Make Up

– 3 Tips infalibles para lucir una piel radiante

– 5 fundamentals antes de salir de casa

– Cómo transformar un Make Up de día a noche

– Fondo de maletín

– Técnicas de autopeinado: cómo hacer ondas y ponytail

– 3 técnicas clave para eliminar el frizz