Godoy quitó entidad a las críticas: “Lo importante es lo que opina la gente”

A pocos días de las PASO, Manuel Santiago Godoy, quien intentará renovar su cargo en la Cámara de Diputados, ante las cámaras de InformateSalta, destacó que su mejor campaña es su gestión, puesto que actualmente están en vigencia 112 leyes de su autoría.

Entre sus propuestas, sostuvo que apuntará a mejorar los presupuestos en las áreas de salud y educación, tras hacer hincapié en que la gente ya no puede pagar una consulta médica o una escuela privada.

Sobre las críticas surgidas del seno del propio PJ, lamentó que la propuesta de los otros candidatos, sea el ataque a su persona. “Lo importante es lo que opina la gente y no los dirigentes políticos, yo a la gente le muestro lo que hago y aprendo y ellos me cuentan y me dicen que es lo que tengo que hacer o cual es el camino para conseguir un buen resultado para que mejore su calidad de vida”, sostuvo.

También se refirió a los años que lleva en Diputados, y aseguró que lejos de perjudicarlo, su trabajo lo beneficia. “No hay una ley que no tenga una historia o una participación activa de los ciudadanos, a cada sector lo fuimos escuchando, todos los días aprendo, en esta campaña me di cuenta que cada vez tengo más fuerza”, subrayó.

Por otro lado, consideró que la jornada electoral se llevará a cabo en un clima de tranquilidad. “Nosotros vamos a cuidar los votos de todos para que la gente elija con absoluta democracia y tranquilidad.

Asimismo advirtió que la gente está disconforme con la actuación del gobierno nacional. “El voto es la única manera de parar este avasallamiento económico que está haciendo el gobierno de Macri”, dijo.

Finalmente, pronosticó el triunfo del frente Unidad y Renovación, que conduce Urtubey, y anticipó el titular del diario del lunes. “El frente oficialista hizo la mejor elección en las PASO”.