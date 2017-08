Adrián Valenzuela y el Frente Plural en el cierre de campaña: "Es el momento de cambiar"

Adrián "Chico Malo" Valenzuela cerró esta tarde su campaña, de cara a las elecciones PASO del próximo domingo que lo tendrá compitiendo en la interna del frente Unidad y Renovación como candidato a senador provincial. El cierre se llevó a cabo en el Parque de la Familia, ubicado en zona sudeste de la ciudad, previo a una caravana que recorrió gran parte de la ciudad, junto al precandidato a diputado provincial, Matías Posadas, y a los candidatos del Frente Plural, Carlos Morello y Matías Assennato, candidatos a diputado provincial y concejal, respectivamente.

Durante el acto, Valenzuela pidió el acompañamiento de todos los vecinos de la zona que se acercaron a saludar y a brindarle su apoyo. "No les voy a mentir, no voy a prometer cosas que no voy a cumplir. Solo les prometo compromiso", dijo.

"Chico Malo" aseguró que durante la recorrida por los distintos puntos de la ciudad descubrió el fuerte compromiso social de todos los candidatos que los acompañaron. "Fueron muchos días de aprendizaje", sostuvo.

El precandidato a senador provincial indicó que el sueño de trabajar por la gente arrancó hace 20 años, cuando Valenzuela mostró sus primeras armas en el periodismo. "A todos les pido un favor: no dejen que nos roben nuestros sueños", arengó.

Durante la campaña, Valenzuela recorrió un total de 178 barrios y realizó 16 caminatas por distintos puntos de la ciudad. "Conozco bien las necesidades de nuestra gente, no necesito ponerme un delantal y disfrazarme de médico para representarlos. A mí no me la cuentan", enfatizó.

#CaravanaPlural este domingo busca el #FrentePlural Una publicación compartida de Matias Assennato (@matiasassennato) el 10 de Ago de 2017 a la(s) 10:16 PDT

Por último dijo, ante cientos de vecinos y militantes, que este "es el momento de terminar con la vieja política, es el momento de cambiar, de trabajar por la gente".